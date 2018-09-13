В Якутске пройдет съезд молодежных правительств Дальнего Востока

С 21 по 23 сентября в городе Якутске пройдет VI Съезд молодёжных правительств Дальневосточного федерального округа.
Делегаты съезда будут работать по 4 площадкам: «Цифровая экономика», «Демография, кадры и профориентация», «Дальневосточный гектар», «Патриотическое воспитание граждан, Год добровольца в России». По итогам работы каждой площадки будут выработаны предложения по развитию Дальневосточного федерального округа, соответствующие целям и задачам, определенным в Указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», а также будут разработаны совместные проекты для реализации молодежными правительствами в регионах Дальнего Востока.
Для работы на площадках съезда приглашаются молодежь Республики Саха (Якутия) в возрасте до 35 лет. Для участия необходимо направить заявку по форме на электронный адрес ответственного по организации площадки, указанный по ссылке.
Внимание! Количество мест ограничено!
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