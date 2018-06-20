В Якутске пройдет семинар «Поддерживающая терапия в онкологии»

22 июня в 15.00 часов Якутске на базе Якутского республиканского онкологического диспансера состоится школа «Поддерживающая терапия в онкологии». Организаторы: Российское общество клинической онкологии (RUSSCO), Ассоциация онкологов РС(Я), ГБУ «Якутский республиканский онкологический диспансер».

В программе мероприятия с лекциями выступит Лали Михайловна Когония, профессор кафедры онкологии ФУВ ГБУЗ «Московский областной научно-исследовательский клинический институт им. М. Ф. Владимирского», профессор кафедры паллиативной медицины МГМСУ им. А.И. Евдокимова, автор и председатель рабочей группы по разработке Практических рекомендаций RUSSCO, доктор медицинских наук.

Семинар планируется транслировать по Центральным районным больницам с помощью ВКС связи.

Слушатели заслушают доклады о терапии хронического болевого синдрома в онкологии, поддерживающей терапии в онкологии, сообщает пресс-служба Якутского республиканского онкологического диспансера.

Дата проведения: 22 июня 2018 г.

Время проведения: 15.00 ч.

Место проведения: ГБУ «Якутский республиканский онкологический диспансер», г. Якутск, ул. Свердлова, д.3, корп.2, Республика Саха (Якутия).