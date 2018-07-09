В Якутске пройдет семинар по основам экологической журналистики

2 августа впервые в Якутске пройдет семинар для журналистов «Основы экожурналистики». Главным спикером мероприятия приглашена известный экологический журналист из г. Санкт-Петербург Ангелина Давыдова. Организатором мероприятия выступает Министерство экологии, природопользования и лесного хозяйства РС(Я).

Напомним, с предложением провести обучающий семинар для журналистов, специализирующихся на вопросах охраны окружающей среды, выступили представители республиканских СМИ в ходе работы 2 съезда экологов Республики Саха (Якутия). Эта инициатива вошла в резолюцию съезда и поддержана руководством министерства.

Программа семинара будет включать теоретическую и практическую части. Журналисты смогут узнать, как профессионально подавать информацию об экологических проблемах и событиях.

Семинар «Основы экожурналистики» состоится 2 августа в 10.00 ч. в Республиканском медиа-центре. Участие в семинаре бесплатное. Заявки на участие принимаются до 25 июля 2018 года по электронному адресу: pressminpriroda1@mail.ru.

Досье

Давыдова Ангелина Владимировна, директор Бюро экологической информации, журналист, эксперт «Немецко-русского обмена» (Берлин). С 1999 работает в российских и международных СМИ.

В настоящее время пишет для КоммерсантЪ, РБК, Такиедела, Colta.ru, Thomson Reuters Foundation, Kilmaretter.info, The Science Magazine, Open Democracy, The Conversation, n-ost. Редактирует журнал «Экология и право».

Специализируется на темах экологической политики, зеленой экономики, экономики и политики изменения климата, климатических переговоров ООН, общественных экологических движений, устойчивого городского развития.

Окончила Санкт-Петербургский Государственный Университет Экономики и Финансов. Стипендиат программ Reuters в Университете Оксфорда (2006), Environmental Leadership Program, UC Berkeley, California (2012).

С 2008 года участник климатических переговоров ООН. Преподает на факультете журналистики СПБГУ и в Университете ИТМО; организует медиа-тренинги в городах РФ, странах Восточной Европы и Центральной Азии. Читает лекции по проблемам охраны окружающей среды, устойчивому развитию, зеленой экономике.