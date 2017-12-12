В Якутске пройдет международный урок

14 декабря 2017 года по инициативе Московского центра непрерывного математического образования, при поддержке международного департамента Министерства образования и науки РФ, Министерства образования и науки РС(Я) и методической помощи Института развития образования и повышения квалификации имени С.Н.Донского-II, в рамках реализации международного проекта АТЭС «Открытый банк математических задач — фаза 2» будет проведен совместный международный урок математики для школьников России и Японии по теме: «Связь между производством энергии и эмиссией диоксида углерода».

С Российской стороны урок в 8 классе проведет учитель математики Физико-технического лицея им. В.П. Ларионова, заслуженный учитель РС (Я) Ефремова Любовь Ивановна, с японской стороны — господин Масая Ямаваки из средней школы при университете Тоттори (Junior High School Attached to Tottori University).

Урок пройдет при участии директора Московского центра непрерывного математического образования, члена Совета при Президенте Российской Федерации по науке и образованию, члена координационной группы по реализации Концепции математического образования в Российской Федерации Ященко Ивана Валерьевича.

В этот день также запланирована встреча Ященко И.В. с учителями республики. Запись урока будет размещена на сайте ИРОиПК.