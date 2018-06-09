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Республика
9 июня 2018, 19:02
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В Якутске пройдет международная конференция «Переход через Лену: Пути решения»

20-21 июля 2018 года г. Якутске пройдет  Международная научно-практическая конференции «Переход через Лену: Пути решения», целью которой станет обсуждение достижений российских и зарубежных мостостроителей для объединения усилий по строительству транспортного перехода через реку Лена в районе города Якутска.

В рамках конференции будут проведены пленарное заседание и круглые столы «Проектирование и строительство», «Источники финансирования и мультипликативный эффект», на которых  будут рассмотрены альтернативные варианты транспортного перехода через реку Лена, геологические, гидрологические и климатические особенности створа моста, механизмы финансирования, вопросы   экономической эффективности от реализации проекта для Республики Саха (Якутия).

Не останутся без внимания и вопросы социально-экономических предпосылок строительства транспортного перехода через реку Лена, опыт и достижения промышленности строительных материалов, подготовки кадров и занятости трудовых ресурсов.

Для участия в работе конференции приглашаются ведущие российские и зарубежные  проектные организации,  научно-исследовательские институты в области мостостроения, высшие учебные заведения, мостостроительные предприятия, предприятия-изготовители мостовых конструкций, мостостроительной техники и оборудования, эксплуатирующие организации, представители органов законодательной и исполнительной власти Республики Саха (Якутия) и Российской Федерации.

«Вопрос строительства моста через Лену является для республики принципиально важным для формирования полноценного транспортного узла в районе города Якутска. Конференция призвана с участием профессиональных специалистов дать рекомендации по выработке оптимальных проектных  решений за счет применения современных технологий, по механизму финансирования и привлечения потенциальных инвесторов» — подчеркнул министр транспорта и дорожного хозяйства Семен Винокуров.

Он отметил, что в настоящее время оргкомитет занят подготовительной работой, ведутся переговоры с потенциальными участниками. Буквально вчера, 8 июня, в Красноярске в рамках подготовки к конференции заместитель генерального директора АО «АК «ЖДЯ»  по стратегическому развитию Алексей Местников встретился  с  участниками строительства мостового перехода через реку Ангара на а/д Богучаны-Юрубчен-Байкит. Он принял участие в совещании, на котором присутствовали  заместитель  министра экономического развития и инвестиционной политики при правительстве Красноярского края Дмитрия Лукашевского,  руководитель  КГКУ «Управление автомобильных дорог по Красноярскому краю» при Министерстве транспорта Красноярского края  Андрея Журавлева, главный инженер проектов  проектного института ОАО «Трансмост»  Сергея  Балана.

Алексей Местников дал краткую информацию о Республике Саха (Якутия), о его транспортной доступности на сегодняшний день, о необходимости строительства мостового перехода через р. Лена, о возможных вариантах строительства этого объекта.

На совещании были обсуждены все нюансы по строительству мостового перехода через реку Ангара на автодороге Богучаны-Юрубчен-Байкит.

Опыт строительства данного моста интересен для республики тем, что выделены этапы строительства автомобильной  и железнодорожной части  моста. Пока построен автомобильный мост, на котором размеры нижних частей быков позволяют уложить на них железнодорожные пролетные строения.  Такой  вариант рассматривается и при строительстве совмещенного железнодорожно-автомобильного моста через реку Лена, что позволит в будущем без серьезных финансовых вложений достроить железнодорожную часть  мостового перехода.  Проектные решения и технология строительства, примененные строительные материалы и конструкции способствовали невысокой стоимости строительства.

В конце встречи представитель ЖДЯ пригласил от имени Оргкомитета участников строительства мостового перехода через реку Ангара на а/д Богучаны-Юрубчен-Байкит принять участие в научно-практической конференции.

Справочно:

Общая длина моста через Ангару составляет 1608 м.

10 ноября 2011 года мост через Ангару был официально принят в эксплуатацию. В общей сложности постройка этого сооружения заняла четыре года.

Финансирование постройки мостового перехода через Ангару осуществлялось за счет Инвестиционного фонда РФ по программе «Комплексное развитие Нижнего Приангарья». Стоимость моста составила около 5,276 млрд рублей.

Автомобильный мост через Ангару был построен с учетом возможности достройки в перспективе железнодорожной части моста (пролетных строений).

 

 

 

 

 

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Источник: Пресс-служба АО «АК «ЖДЯ».
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