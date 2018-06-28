В Якутске пройдет конкурс флористов

Уважаемые руководители цветочных магазинов, индивидуальные предприниматели!

Окружная администрация города Якутска доводит до вашего сведения, что 20 июля 2018 года на площади Орджоникидзе будет проведен конкурс флористов в соответствии с Положением о порядке проведения конкурса.

Просим принять активное участие в данном мероприятии.

Заявки на участие в конкурсе принимаются по адресу: пр. Ленина, 15, кабинет 207

Телефон для справок: 40-80-95.

ПОЛОЖЕНИЕ

о порядке проведения Конкурса флористов городского округа «город Якутск»

Основными целями проведения Конкурса флористов (далее – Конкурс) являются:

— развитие флористики на территории городского округа «город Якутск»;

— определение новых тенденций во флористике;

— демонстрация навыков работы флористов с живым растительным материалом, определение их уровня мастерства и творческих возможностей;

— популяризация флористики, как искусства;

— укрепление контактов между представителями цветочного сервиса, стимулирование увеличения уровня продаж в цветочном бизнесе.

Организатором Конкурса является Окружная администрация города Якутска. Организация Конкурса проводится в июле месяце текущего года на территории городского округа «город Якутск» в рамках Фестиваля цветов. В Конкурсе принимают участие предприятия и индивидуальные предприниматели, реализующие цветочную продукцию, а также физические лица. Условия участия:

5.1 Для участия в конкурсе флористов участникам необходимо предоставить — заявку установленной формы;

— свидетельство о регистрации юридического лица, индивидуального предпринимателя (копия);

— для физических лиц – паспорт (копия);

— выписка с ЕГРЮЛ, ЕГРИП (копия)

в отдел потребительского рынка Департамента предпринимательства, потребительского рынка, развития туризма и транспорта.

5.2 Составление цветочных композиций, букетов должно отражать тематику, установленную организатором Конкурса.

5.3 Участие в Конкурсе проводится на безвозмездной основе.

5.4 Участники Конкурса используют собственные атрибуты и цветочную продукцию, домашние заготовки, конструкции, каркасы, основы.

5.5 Домашние заготовки не должны визуально доминировать в окончательном варианте конкурсной экспозиции и месте работы.

5.6 Каждый конкурсант несет ответственность за сохранность своих материалов.

5.7 Количество конкурсного времени, отводимое конкурсанту на выполнение одной или нескольких работ ограничено, зависит от сложности конкурсного задания и устанавливается организатором Конкурса.

5.8 Место экспонирования может быть декорировано конкурсантом по его усмотрению. Конкурсант должен размещать работы в границах своего места экспонирования.

5.9 В течение времени выполнения конкурсных работ и по окончании Конкурса конкурсант должен поддерживать чистоту и порядок определенного места экспонирования

5.10 Для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц обязательное наличие вывески с названием предприятия, Ф.И.О. участника Конкурса.

Конкурс флористов проводится по номинациям:

— Лучшая цветочная композиция (стиль форма, пропорции);

— Лучшее оформление цветочного букета (уровень технической сложности);

— Оригинальный подход и новизна к оформлению букета;

— Использование природных материалов республики Саха (Якутия) (выбор и использование материалов, учет индивидуальных особенностей растений – форма, структура, контрасты, объем, линии, визуальный баланс используемых материалов);

— Сочетание цветов, богатство цветового решения, насыщенность цвета.

Участники конкурса по номинациям оцениваются жюри в составе:

— Гаргач Ирина Владимировна – начальник Департамента предпринимательства, потребительского рынка, развития туризма и транспорта;

— Василенко Светлана Николаевна – начальник отдела потребительского рынка;

— Кривошапкина Василина Васильевна – заведующая Центра культурно-массовых проектов Управления культуры и духовного развития;

— Представитель цветочного бизнеса;

— Флорист по декоративному дизайну.