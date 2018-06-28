В Якутске пройдет конкурс флористов

Уважаемые руководители цветочных магазинов, индивидуальные предприниматели!
Окружная администрация города Якутска доводит до вашего сведения, что 20 июля 2018 года на площади Орджоникидзе будет проведен конкурс флористов в соответствии с Положением о порядке проведения конкурса.
Просим принять активное участие в данном мероприятии.
Заявки на участие в конкурсе принимаются по адресу: пр. Ленина, 15, кабинет 207
Телефон для справок: 40-80-95.
ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке проведения Конкурса флористов городского округа «город Якутск»
- Основными целями проведения Конкурса флористов (далее – Конкурс) являются:
— развитие флористики на территории городского округа «город Якутск»;
— определение новых тенденций во флористике;
— демонстрация навыков работы флористов с живым растительным материалом, определение их уровня мастерства и творческих возможностей;
— популяризация флористики, как искусства;
— укрепление контактов между представителями цветочного сервиса, стимулирование увеличения уровня продаж в цветочном бизнесе.
- Организатором Конкурса является Окружная администрация города Якутска.
- Организация Конкурса проводится в июле месяце текущего года на территории городского округа «город Якутск» в рамках Фестиваля цветов.
- В Конкурсе принимают участие предприятия и индивидуальные предприниматели, реализующие цветочную продукцию, а также физические лица.
- Условия участия:
5.1 Для участия в конкурсе флористов участникам необходимо предоставить — заявку установленной формы;
— свидетельство о регистрации юридического лица, индивидуального предпринимателя (копия);
— для физических лиц – паспорт (копия);
— выписка с ЕГРЮЛ, ЕГРИП (копия)
в отдел потребительского рынка Департамента предпринимательства, потребительского рынка, развития туризма и транспорта.
5.2 Составление цветочных композиций, букетов должно отражать тематику, установленную организатором Конкурса.
5.3 Участие в Конкурсе проводится на безвозмездной основе.
5.4 Участники Конкурса используют собственные атрибуты и цветочную продукцию, домашние заготовки, конструкции, каркасы, основы.
5.5 Домашние заготовки не должны визуально доминировать в окончательном варианте конкурсной экспозиции и месте работы.
5.6 Каждый конкурсант несет ответственность за сохранность своих материалов.
5.7 Количество конкурсного времени, отводимое конкурсанту на выполнение одной или нескольких работ ограничено, зависит от сложности конкурсного задания и устанавливается организатором Конкурса.
5.8 Место экспонирования может быть декорировано конкурсантом по его усмотрению. Конкурсант должен размещать работы в границах своего места экспонирования.
5.9 В течение времени выполнения конкурсных работ и по окончании Конкурса конкурсант должен поддерживать чистоту и порядок определенного места экспонирования
5.10 Для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц обязательное наличие вывески с названием предприятия, Ф.И.О. участника Конкурса.
- Конкурс флористов проводится по номинациям:
— Лучшая цветочная композиция (стиль форма, пропорции);
— Лучшее оформление цветочного букета (уровень технической сложности);
— Оригинальный подход и новизна к оформлению букета;
— Использование природных материалов республики Саха (Якутия) (выбор и использование материалов, учет индивидуальных особенностей растений – форма, структура, контрасты, объем, линии, визуальный баланс используемых материалов);
— Сочетание цветов, богатство цветового решения, насыщенность цвета.
- Участники конкурса по номинациям оцениваются жюри в составе:
— Гаргач Ирина Владимировна – начальник Департамента предпринимательства, потребительского рынка, развития туризма и транспорта;
— Василенко Светлана Николаевна – начальник отдела потребительского рынка;
— Кривошапкина Василина Васильевна – заведующая Центра культурно-массовых проектов Управления культуры и духовного развития;
— Представитель цветочного бизнеса;
— Флорист по декоративному дизайну.
- Победители Конкурса награждаются дипломами и денежными сертификатами.
- Награждение победителей проводится в день проведения Конкурса после подведения итогов на их рабочих местах в месте его проведения.
- Заявки на участие в Конкурсе принимаются в июле месяце. За 3 дня до проведения Конкурса прием заявок прекращается. Заявки подаются участниками Конкурса в кабинет 207 Окружной администрации города Якутска по адресу: г. Якутск, пр. Ленина, 15. Справки по телефону: 40-80-95.
- Настоящее Положение публикуется в средствах массовой информации.
Уважаемые читатели!
Комментарии могут быть опубликованы, если они не содержат:
Администрация сайта оставляет за собой право удалять любые сообщения без объяснения причин. Администрация сайта не несет ответственности за содержание сообщений. Мнение автора сообщения может не совпадать с мнением редакции.