В Якутске пройдет концерт с участием солистов из Германии и Санкт Петербурга

В рамках реализации международной программы сотрудничества,17 января с 18:30 часов Государственный театр оперы и балета им. Суоруна Омоллоона приглашает на концерт к 145-летию композитора Сергея Рахманинова с участием лауреатов международных конкурсов Эрнста Нолтинг – Хауфа (Германия) и Марии Харсель (Санкт – Петербург).
Дирижер – Но Тэ Чол.
Стоимость билета: 300-500 руб.
Справки по тел.: 316-001, 316-005, 36-06-90
Возраст: 12+comments powered by HyperComments
Источник: Пресс – центр Высшей школы музыки РС (Я).