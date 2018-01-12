В Якутске пройдет концерт с участием солистов из Германии и Санкт Петербурга

В рамках реализации международной программы сотрудничества,17 января с 18:30 часов Государственный театр оперы и балета им. Суоруна Омоллоона приглашает на концерт к 145-летию композитора Сергея Рахманинова с участием лауреатов международных конкурсов Эрнста Нолтинг – Хауфа (Германия) и Марии Харсель (Санкт – Петербург). Дирижер – Но Тэ Чол. Стоимость билета: 300-500 руб. Справки по тел.: 316-001, 316-005, 36-06-90 Возраст: 12+ comments powered by HyperComments Источник: Пресс – центр Высшей школы музыки РС (Я).

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