В Якутске пройдет IV Республиканский Большой географический фестиваль

Региональное отделение Русского географического общества и его молодежный клуб совместно с Северо-Восточным федеральным университетом им. М.К. Аммосова в этом году проводят IV Республиканский Большой географический фестиваль. Организаторы обещают широкую научную и культурную программу.

Фестиваль проводится с целью популяризации географических знаний, изучения исторического и культурного наследия страны и посвящен юбилейному событию — в этом году отделению РГО в Якутии исполняется 105 лет.

Пройдет второй Географический диктант «Моя родная Якутия», который включает в себя вопросы и задания, касающиеся исключительно нашей республики. Вспомогательные материалы запрещены. Лучшие знатоки Якутии будут награждены призами.

Состоится республиканская научно-практическая конференция, к участию в которой приглашаются аспиранты и студенты вузов, обучающиеся по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры, учащиеся учреждений среднего профессионального образования и школьники с 8 по 11 класс. Работа конференции будет организована по следующим направлениям:

 Мониторинг водных объектов и водопользование;

 Климатология и метеорология;

 Туризм и рекреационная география;

 Кононовские чтения «Геоэкология и рациональное природопользование, биоэкология и биогеография»;

 Картография и ГИС-технологии в географических исследованиях;

 История, этнография и краеведение;

 Географическое образование;

 Геополитика и социально-экономическая география.

По итогам конференции лучшие работы будут отобраны экспертной комиссией для электронного сборника статей Большого географического фестиваля (журнал включен в базу РИНЦ).

Аэрация озера Сайсары пройдет в День воды – 22 марта. Главной идеей акции является пропаганда изучения и сохранения биологических ресурсов водных объектов, получение знаний о водных ресурсах, практическое участие в обеспечении аэрации озера (обогащения глубинных слоев воды кислородом) путем пробуривания лунок. К участию приглашаются команды студентов ССУЗов/ВУЗов, состоящие из 5 человек.

Фотоконкурс «Горизонты Якутии» в Instagram в профиле @mk.rgo.ykt с указанием хэштега #фотоБГФ18. К участию приглашаются все желающие без возрастных ограничений. Направления работ:

 Огонь и костёр;

 Якутия в лицах молодёжи;

 Безграничность Арктики;

 Тандем природы и техники;

 Туризм, как стиль жизни.

23 марта ежегодно отмечается Международный День метеоролога. В этот день все желающие приглашаются на базу эколого-этнографического комплекса «Чочур-Муран». Вас ждут занимательные мастер-классы по полевым метеорологическим наблюдениям, веселая командная квест-игра на территории комплекса и многое-многое интересное.

23 марта пройдет лучшая квест-игра города «Тысяча островов» от активистов Молодёжного клуба РГО в Корпусе факультетов естественных наук! Самый лучший способ закрепить знания – это активная игровая деятельность. Принять участие могут все желающие, собрав команду из 5 человек.

Географический брейн-ринг «Тысяча красок мира». К участию приглашаются учащиеся школ, лицеев, гимназий РС(Я) с 8 по 11 класс и студенты ССУЗов и ВУЗов. Допустимое количество участников в команде от 3 до 5. Если у желающего нет команды, необходимо подойти на место регистрации.

Экскурсии в Исторический парк «Россия — Моя история». Вы всё ещё не посетили самое познавательное место города? Тогда спешите стать участником бесплатного увлекательного похода по залам парка с обаятельными экскурсоводами.

Фестиваль пройдет с 21 по 23 марта в корпусе факультетов Северо-Восточном федеральном университете, историческом парке «Россия — Моя история», эколого-этнографическом комплексе «Чочур-Муран».

Предварительная регистрация на участие осуществляется в электронной форме по ссылке https://goo.gl/forms/ceWMvVpWHWS76EPg2

Подробнее о мероприятиях фестиваля вы можете узнать на страницах Молодежного клуба РГО в РС(Я) в социальных сетях или по запросу на электронную почту клуба: mk_rgo_ykt@mail.ru