В Якутске пройдет III Всероссийский музыкальный конкурс 

14 октября в Якутске состоится открытие III Всероссийского музыкального конкурса. В этом году конкурс проводится по специальностям: «Фортепиано», «Скрипка», «Виолончель», «Сольное пение».

В Якутске на базе Высшей школы музыки РС (Я) пройдут отборочные туры по номинациям «Виолончель» и «Сольное пение». Дальневосточный федеральный округ в конкурсе представляют студенты и выпускники Высшей школы музыки. В номинации «Виолончель»: Вячеслав Захаров, Николаева Анна, Романов Гаврил. В номинации «Сольное пение»: Караченцева Юлия, Магеррамова Ирина, Морук Диана, Никифорова Саргылана, Степанов Александр и Шапошникова Мария.

Отборочные туры по номинациям «Фортепиано» и «Скрипка» пройдут во Владивостоке, где так же примут участие выпускники и студентка Высшей школы музыки РС (Я). В номинации «Скрипка» — Ефимова Ефросинья, в номинации «Фортепиано»: Трофимова Александра и Едукин Николай.

Жюри этого года возглавили профессор Московской консерватории Владимир Овчинников, Санкт-Петербургской ‒ Сергей Ролдугин, солистка Мариинского театра Ольга Бородина и дирижер, народный артист Советского Союза Юрий Башмет.