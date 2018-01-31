В Якутске пройдет III детский конкурс песни и танца «Солнечная долина Туймаады-2018»

В рамках мероприятий Года добровольчества в Российской Федерации, Года содействия занятости населения в Республике Саха (Якутия), Года новаторства в городе Якутске, 10 марта в Центре культуры и досуга «Түhүлгэ» с. Тулагино пройдет III открытый детский конкурс песни и танца «Солнечная долина Туймаада – 2018».

Организаторы конкурса – Окружной центр народного творчества города Якутска, Центр культуры и досуга «Түhүлгэ» с. Тулагино.

Конкурс проводится в целях укрепления детских творческих и дружеских связей между пригородами города Якутска и улусов республики в хореографическом и вокальном жанре.

К участию в конкурсе приглашаются дети в возрасте от 6 до 18 лет, воспитанники дошкольных учреждений, учащиеся общеобразовательных школ, детских школ искусств, клубных формирований домов культуры, подростковых клубов.

Участие творческих коллективов и отдельных исполнителей будет проходить в двух возрастных группах:

I возрастная группа – от 6 до 10 лет;

II возрастная группа – от 11 до 18 лет.

Номинация «Вокальное искусство»:

— Патриотическая песня (о любви к родине, родном крае, мире, дружбе);

— Песня на свободную тематику.

Жюри оценивает вокальные данные, репертуар соответствующий по возрасту, уровень музыкального сопровождения, сценическую культуру, артистичность, сценический костюм.

Номинация «Хореография»:

— Народный танец;

— Танец на свободную тематику.

Жюри оценивает исполнительское мастерство, постановку танца, зрелищность, оригинальность, сценический костюм.

По итогам конкурса победителям по каждому жанру будут присуждены Гран-при, дипломы лауреатов и дипломантов I, II, III степени. Всем участникам и руководителям будут вручены сертификаты.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 5 марта 2018 года.

Справки по телефонам: 20-71-38; 45-02-54; 8924 878 48 76; 8996 914 83 56 (WhatsApp).