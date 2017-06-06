В Якутске пройдет Гастрономический фестиваль пирогов и пирожков

10 июня, в субботу, в рамках направления «Бизнес — родной столице» Года добра, в городском Парке культуры и отдыха пройдет Гастрономический фестиваль пирогов и пирожков.

Организатор мероприятия – Ассоциация гостеприимства РС (Я).

Во время фестиваля будет организована выставка-ярмарка и дегустация пирогов, пирожков, мучных изделий, чая, варенья, меда местных товаропроизводителей, пройдут различные игры и конкурсы.

Гастрономический фестиваль будет организован на территории арт-галереи «Pallet» городского Парка культуры и отдыха с 12.00 до 15.00.

Приглашаем горожан и гостей столицы посетить Гастрономический фестиваль. Встретим лето вкусно и весело!