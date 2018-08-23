В Якутске пройдет фотовыставка «Первозданная Россия»

С 2 по 23 сентября в Якутске будет открыта для свободного посещения фотовыставка фестиваля «Первозданная Россия». Это один из самых масштабных и интересных проектов, посвященных природе нашей страны.

На выставке широко представлены фантастические красивые пейзажи нашей страны – от Арктики до Кавказа, и от Камчатки до Карелии. Часть экспозиции посвящена северным территориям нашей страны, в том числе знаменитым на весь мир природным достопримечательностям Якутии: национальный парк «Сиинэ» и Синские столбы, покрытые золотом осенней листвы, гранитные города Улахан-Сис в междуречье Индигирки и Алазеи, Большая Момская наледь, сверкающие алмазами ледяные иглы Индигирки и северные олени, переплывающие реку Оленек, — все это завораживает, притягивает взор.

В рамках фотофестиваля пройдут выступления представителей природоохранных и экологических организаций, ученых, будет организована образовательная программа для школьников, для детей и взрослых состоятся мастер-классы народных умельцев:

— «Бисерные солнышки» — мастер ДПИ, Ия Кимовна Герес, народный мастер РС(Я), Антонина Степановна Христофорова;

— «Бисерное плетение на станке» — мастерица Антонина Николаевна Петрова;

— «Северная кукла» — Сардана Анатольевна Корнилова, Анастасия Еремеевна Куличкина,

— «Головная повязка Дэрбэкэ» — Анастасия Еремеевна Куличкина.

Фестиваль «Первозданная Россия» проходит ежегодно с 2014 года, получил поддержку Совета Федерации и Министерства культуры РФ. За пять лет гостями фестиваля стали около трех миллионов человек в 70 странах мира. Задача выставки — показать всю красоту и разнообразие природы России, создать пространство для диалога о том, что мы можем сделать для ее сохранения в первозданном виде. На выставке в Якутске будет представлено 90 крупноформатных фотографий дикой природы.

В столице республики экспозиция будет развернута в музейном комплексе «Моя история» при поддержке Иркутской нефтяной компании, Министерства экологии, природопользования и лесного хозяйства Республики Саха (Якутия).

Партнерами проекта выступили Исторический парк «Россия – Моя история», Институт биологических проблем криолитозоны СО РАН, молодежный клуб Русского географического общества, Ассоциация коренных малочисленных народов Севера Республики Саха (Якутия), Дом дружбы народов им. А. Е. Кулаковского и национальный центр народного прикладного искусства и художественных промыслов «Симэх».

Адрес музейного комплекса «Моя история»:

Якутск, ул. К.Д. Уткина, 5, тел.: 40-35-97

Режим работы:

вторник- воскресенье с 10.00 до 19.00;

понедельник — выходной.

Сайт фестиваля: http://fotocult.ru