В Якутске пройдет Форум городских сообществ

В Якутске 29-30 августа состоится Форум городских сообществ, посвященный благоустройству и развитию общественных пространств и дворовых территорий.

Сейчас идет активная подготовка к Форуму, совместно с Проектным офисом Якутска проводятся встречи с предпринимателями, желающими участвовать в проектах по благоустройству города.

В минувшую пятницу прошла первая рабочая встреча с предпринимателями в Сквере матери у озера Сайсары. Так, компания «Веста», развивающая в городе сеть закусочных быстрого питания, планирует участвовать в реализации проекта комплексного благоустройства территории озера Сайсары. С предпринимателями встретились исполняющая обязанности заместителя главы города Якутска по экономике и финансам Елена Кузнецова, координатор Проектного офиса, советник главы города Наталья Членова и главный архитектор города Якутска Ирина Алексеева.

Ирина Алексеева ознакомила с дизайн-проектом благоустройства озера, разработанным ведущим московским консалтинговым бюро «Стрелка» с учетом предложений горожан. Реализация проекта, разделенная в четыре этапа, началась в прошлом году с благоустройства жилых дворов по ул. Лермонтова. Второй этап включает Сквер матери, в дальнейшем предстоит обустроить набережную со стороны стадиона «Юность» и пешеходный мост.

«При этом обязательно должны быть точки приложения для предпринимательской деятельности. Проектом предусмотрены нестационарные торговые объекты постоянного характера типа кафе-павильона», — уточнила Ирина Алексеева.

В ответ на инициативу предпринимателей, управление архитектуры предложило принять участие в благоустройстве будущей визитной карточки города – площади «Ворота Якутска».

Елена Кузнецова отметила, что при взаимодействии с бизнесом предложенные ими проекты будут рассматриваться с точки зрения того, насколько они вписываются в единую концепцию благоустройства. «Все предлагаемые городом проекты уже проработаны, и предпринимателям остается только выбрать и включиться в их реализацию», — подчеркнула Елена Кузнецова.

Представители компании «Веста» рассказали, что заинтересовались предложением Окружной администрации города Якутска по ряду причин. «Мы видим, что здесь отдыхает много людей. Но для них здесь нет точек общепита, игровой площадки, туалета. Имеются только скамейки и красивый вид. Мы захотели добавить сюда инфраструктуры, и сделали проект, который хотим связать с проектом управления архитектуры, чтобы все было в едином стиле, гармонично и приносило людям удовольствие».

Как отметила координатор Проектного офиса Наталья Членова, обсуждение проектов развития общественных пространств с предпринимательским сообществом продолжатся, и на пленарном заседании Форума определятся первые участники. «Совсем скоро мы уже сможем увидеть первые истории успеха участия предпринимательского сообщества в проектах по развитию территорий нашего города», — сказала Наталья Членова.

Напомним, в июне этого года вступил в силу Административный регламент, утвержденный постановлением Окружной администрации № 180, согласно которому горожане могут получить в безвозмездное пользование земельные участки в Якутске по упрощенному порядку при условии обустройства там общественных пространств.