В Якутске пройдет фестиваль женщин долины Туймаада

Городской фестиваль женщин долины Туймаада — 2018, посвящённый Году новаторства в ГО «город Якутск» и Году добровольца (волонтёра) в Российской Федерации.

Дата и место проведения: 21 июня 2018 г. г. Якутск, Вилюйский тракт 6А, Этнический развлекательный комплекс «Усадьба Атласовых».

Организаторы: Общественная организация «Лига женщин города Якутска» при поддержке Управления культуры и духовного развития Окружной администрации города Якутска, Управления молодежи и семейной политики Окружной администрации города Якутска, МБУ «Детский подростковый центр ГО «г.Якутск», Якутской городской Думы.

Участники: К участию в фестивале допускаются по одной команде женского совета с административного округа и пригородной администрации ГО «г. Якутск, состоящей из 10 до 15 женщин-активистов.

Цель:Фестиваль женсоветов проводится с целью консолидации женщин городского округа «город Якутск» по развитию гражданских инициатив для благополучия общества.

Задачи фестиваля женсоветов:

Способствовать расширению влияния женских советов на развитие гражданской активности общества;

Поддержка деятельности женских советов, создание условий для развития творческой активности и площадки для обмена опытом женских советов городского округа «город Якутск»;

формирование общественного престижа системной благотворительности, нового имиджа современной якутянки, продвижение позитивного образа духовной, здоровой многодетной женщины-матери с активной жизненной позицией;

Пропаганда семейных ценностей, ответственного родительства и здорового образа жизни;

Выявление и поощрение лучших практик деятельности женских советов городского округа «город Якутск».

Программа фестиваля женсоветов:

09.00 — 09.30 Мандатная комиссия и жеребьевка

09.30 — 10.00 Коллегия жюри. Совещание с представителями и участниками округов и пригородов (ознакомление с правилами, техникой безопасности)

10:00 Торжественное открытие фестиваля женщин. Парад участников.

10:30 Конкурс — Визитная карточка женсоветов «Мы-новаторы!».

11.45-13.00 — Веселые старты «Спортивный женсовет»

11.45-13.00 Конкурс «Молодая семья»

11:45 Конкурс кулинарных блюд из натуральных продуктов «ЭкоСтол» (оценивает жюри)

12.15 Выставка прикладного творчества «Творю добро» (оценивает жюри)

13:00-14:00 Обед.

14:00 Музыкально — творческий конкурс «Битва хоров»

15.00 — 15.30 Подведение итогов фестиваля. Работа коллегии жюри.

15.30 — 16.00 Торжественное закрытие, награждение.

Конкурсные этапы фестиваля

Конкурс — Визитная карточка женсоветов «Мы-новаторы!» Веселые старты «Спортивный женсовет» Конкурс кулинарных блюд из натуральных продуктов «ЭкоСтол» Выставка прикладного творчества «Творю добро» Конкурс «Молодая семья» Музыкально — творческий конкурс «Битва хоров «Города и люди»

Конкурс — Визитная карточка женсоветов «Мы-новаторы!»

В течение 3 минут команда представляет свою визитку. По истечении времени выступление команды прерывается жюри. Команда может организовать на оценку жюри совместную выставку о своей деятельности. Оцениваются: массовость, содержательность и новаторство. Критерии оцениваются по 5 балльной шкале.

Веселые старты «Спортивный женсовет»

В соревнованиях принимают участие по одной команде с каждого округа/пригорода.

Состав команды 4 человека из команды-участника фестиваля.

Команда должна иметь единую форму, эмблему, девиз.

Соревнования проводятся по отдельному положению, согласно приложению №2.

Организатор МБУ «Детский подростковый центр ГО «г.Якутск».

Итоговые баллы определяются по 15-балльной шкале, согласно занятых командами мест.

Конкурс кулинарных блюд из натуральных продуктов «ЭкоСтол»

Команда сервирует стол из разных блюд и проводит презентацию одного блюда на выбор. Оценивается:оформление стола, презентация, вкусовые, эстетические качества блюда. Критерии оцениваются по 5 балльной шкале.

Выставка прикладного творчества «Творю добро»

Члены команды женсовета округа/пригорода выставляют творческие работы, изделия, поделки членов команды. Участниками конкурса на оценку жюри выставляются 5 изделий на выбор. Оценивается:исполнительское мастерство, сложность работы, эстетический вид. Критерии оцениваются по 5 балльной шкале.

Конкурс «Молодая семья».

Участниками конкурса могут быть семейные пары до 35 лет, официально состоящие в браке. Супруга должна быть членом команды женсовета округа/пригорода — участником фестиваля. Каждая команда выставляет по одной семье.

Этапы проведения конкурса:

«Моя семья» — участники конкурса на сценической площадке в течении 3 мин. должны представить свою семью. По истечению времени выступление команды прерывается жюри. Оценивается оригинальность подачи материала, полнота раскрытия темы, зрелищность выступления, индивидуальность семьи. Критерии оцениваются по 5 балльной шкале.

— участники конкурса на сценической площадке в течении 3 мин. должны представить свою семью. По истечению времени выступление команды прерывается жюри. Оценивается оригинальность подачи материала, полнота раскрытия темы, зрелищность выступления, индивидуальность семьи. Критерии оцениваются по 5 балльной шкале. «Творческий конкурс» — все жанры художественного творчества (вокал, танец, игра на музыкальном инструменте, речевой жанр и т.д.). Оценивается оригинальность подачи материала, полнота раскрытия темы, зрелищность выступления, индивидуальность семьи. Выступление до 3 мин.Оценивается:вокальные данные, внешний вид, артистизм членов команды, оригинальность и зрелищность музыкального номера. Критерии оцениваются по 5 балльной шкале.

— все жанры художественного творчества (вокал, танец, игра на музыкальном инструменте, речевой жанр и т.д.). Оценивается оригинальность подачи материала, полнота раскрытия темы, зрелищность выступления, индивидуальность семьи. Выступление до 3 мин.Оценивается:вокальные данные, внешний вид, артистизм членов команды, оригинальность и зрелищность музыкального номера. Критерии оцениваются по 5 балльной шкале. Выставка «Наши семейные традиции» — участники представляют материалы о своей семье, которые демонстрируют таланты и достижения каждого члена и самой семьи в целом, ее единство, преемственность семейных и национально-культурных традиций. Материалы могут быть в виде: стенда, семейных поделок или увлечений (фотографии, изделия ручного творчества, занятие спортом, охотой, путешествием, кулинарией). Оценивается: оформление, содержание, новизна и креативность представления. Критерии оцениваются по 5 балльной шкале.

Подведение итогов оформляется протоколом жюри. Итоговые баллы определяются по 15-балльной шкале, согласно занятых командами мест.

Музыкально — творческий конкурс «Битва хоров «Города и люди»

Команды представляют по одному песенному номеру, количество участников-членов команды от 10 до 15 человек. Оценивается:вокальные данные, внешний вид, артистизм членов команды, оригинальность и зрелищность музыкального номера. Критерии оцениваются по 5 балльной шкале.

Награждение

По итогам фестиваля команде-победителю вручается суперприз. Все команды-участники распределяются по номинациям инаграждаются дипломами и ценными призами.