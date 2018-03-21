22-23 мая в Якутске пройдет фестиваль японской культуры «Мацури» при поддержке Генерального консульства Японии в Хабаровске.

«Инициатором выступила японская сторона. Мы идею поддержали. В рамках фестиваля планируется проведение мастер-классов по икебане, оригами, каллиграфии, презентация блюд от японского шеф-повара и чайная церемония. Ожидается выступление японских артистов, конкурс косплея. Кроме того, пройдет фестиваль японского кино», — отметил руководитель Департамента по внешним связям Якутии Владимир Васильев.

Как он сказал, договоренностей о проведении фестиваля стороны достигли во время визита в республику делегации Генерального консульства Японии в Хабаровске в составе вице-консула по культуре и образованию Эйко Мацумото и консула по безопасности Юки Конно в начале марта. В частности, во время визита стороны обсудили основные направления сотрудничества между Республикой Саха и Японией. Среди совместных проектов при участии японских инвесторов — строительство тепличного комплекса «Саюри» и ветропарка на севере Якутии. Также установлено межрегиональное гуманитарное сотрудничество.