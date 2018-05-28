В Якутске пройдет фестиваль «Собери свое лето»

ДОРОГИЕ РЕБЯТА! В преддверии летних каникул ГКУ РС(Я) «Центр занятости населения города Якутска» приглашает Вас на фестиваль «СОБЕРИ СВОЕ ЛЕТО», приуроченный ко Дню защиты детей, который состоится 01 июня 2018 с 11:00-13:00 по адресу: г. Якутск, площадь Орджоникидзе (вдоль цветочной аллеи). В программе фестиваля: Встречи с работодателями, имеющими вакантные места для трудоустройства несовершеннолетних граждан;

несовершеннолетних граждан; Консультации психолога-профконсультанта по выбору профессии;

Информация об образовательных курсах, о лагерях дневного пребывания, досуге и отдыхе детей;

курсах, о лагерях дневного пребывания, детей; Консультации юриста по вопросам трудового законодательства. Все услуги, предоставляемые Центром занятости населения г. Якутска, бесплатны. Телефон горячей линии 42-20-60 comments powered by HyperComments Источник: ЦЗН г. Якутска.

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