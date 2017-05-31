В Якутске пройдет экологический велопробег-субботник

4 июня в г. Якутске состоится велопробег-субботник, посвященный Всемирному дню окружающей среды и Дню эколога РФ. Мероприятие проводится Министерством охраны природы РС(Я) при поддержке ГО «Город Якутск», Управы Автодорожного округа, Управления ГИБДД МВД по РС(Я) и Федерации велосипедного спорта РС(Я).

В этот день в 10-00 ч. дружная колонна велосипедистов стартует с площади Орджоникидзе до района Птицефабрики, где будет проведен субботник по очистке территории.

Минприроды Якутии напоминает, что самый экологичный вид транспорта – это велосипед. Из всех видов транспорта велосипед оказывает наименьшее воздействие на окружающую среду. Использование велосипеда как разумной альтернативы другим транспортным средствам для ежедневных поездок на работу, учебу, за покупками и для отдыха позволит освободить город от избытка автомобилей, уменьшит загрязнение воздуха, снизит уровень шума и повысит дружественность окружающей городской среды.

Призываем всех жителей и гостей столицы принять активное участие в велопробеге-субботнике! Помните, что делая выбор в пользу велосипеда, вы уже вносите свой вклад в дело охраны окружающей среды.

Участники, не имеющие личного велосипеда, можете воспользоваться услугами проката.

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ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении массового велопробега,

посвященного Всемирному Дню окружающей среды и Дню эколога РФ

в рамках Года экологии и Года особо охраняемых природных территорий

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Массовый велопробег, посвященный Всемирному Дню окружающей среды и Дню эколога РФ, проводится в соответствии с частью 9 статьи 20 Федерального закона «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» от 04.12.2007 г. № 329-ФЗ, а также настоящим Положением;

1.2. Мероприятие проводится с целью пропаганды велосипеда, как экологически чистого средства передвижения, безопасности дорожного движения, средства активного отдыха и укрепления здоровья, организации досуга населения и приобщения его к регулярным занятиям физкультурой и спортом.

2. ОРГАНИЗАТОРЫ

2.1. Общее руководство проведением массового велопробега, посвященного Всемирному Дню окружающей среды и Дню эколога РФ осуществляется Министерством охраны природы РС(Я);

2.2. Для осуществления контроля и руководства на мероприятие могут привлекаться дополнительные специалисты, имеющие соответствующий опыт.

3. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЯ

3.1. Массовый велопробег состоится 4 июня 2017 г.

Старт в 10-00 ч. с площади Орджоникидзе до района Птицефабрики, по маршруту пл.Орджоникидзе — пл.Дружбы народов — ул.Кулаковского – Сергеляхское шоссе — Птицефабрика. Общая протяженность велопробега составляет около 9.5 км.

Перед стартом сотрудниками ГИБДД будет проведен инструктаж по правилам дорожного движения.

3.2. Организаторы оставляют за собой право в случае дождливой погоды в одностороннем порядке изменять программу, место и условия проведения.

4.ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА

4.1. В велопробеге могут принять участие все желающие в возрасте от 16 лет со своими исправными велосипедами любого типа. Велосипеды должны отвечать техническим требованиям правил дорожного движения;

4.2. Каждый участник велопробега обязуется знать и соблюдать правила дорожного движения на протяжении всего мероприятия после схода с него;

4.3. Участникам следует показывать сигналы поворота руками, быть внимательными на перекрестках и уважать участников движения;

4.4. Участникам, не имеющим своего велосипеда, можно прибегнуть к услугам велопрокатов.

5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ ВЕЛОПРОБЕГА И ЗРИТЕЛЕЙ

5.1. Двигаться следует колоннами по 3 велосипедиста;

5.2. Экипаж ГИБДД обеспечит безопасность мероприятия;

5.3. Организаторы не несут ответственность за жизнь и здоровье участников и не выплачивают никаких компенсаций в связи с возможным вредом для здоровья, который может быть причинен им во время велопробега. Незнание участниками данного пункта положения не освобождает их от полной ответственности за свое здоровье и жизнь;

5.4. Организаторы не несут ответственность за убытки и ущерб, причиненный участникам, их велосипедам и имуществу.