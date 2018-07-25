В Якутске пройдет чемпионат республики по пляжному волейболу

- именная заявка участников с визой врача и печатью муниципального образования;
- технические заявки;
- паспорт или его копия заверенная нотариусом;
- студенты и учащиеся учебных заведений предоставляют студенческий билет и зачетную книжку студентов, аспиранты – оригинал билета аспиранта, сотрудники – заверенную копию трудовой книжки;
- договор страхования жизни от несчастных случаев.
4-5 августа на городском пляже г. Якутска пройдет чемпионат Республики Саха (Якутия) по пляжному волейболу.
Основные цели и задачи чемпионата не только пропаганда и приобщение населения к ЗОЖ, популяризация и дальнейшее развитие пляжного волейбола в республике, но и в том числе и подготовка сборных команд к VII Спортивным играм народов РС(Я), которые пройдут в следующем году в Амге.
В чемпионате примут участие мужские и женские команды районов, городов республики, а также сборные Северо-Восточного федерального университета им. М.К. Аммосова», Якутской государственной сельскохозяйственной академия, а также сборная команда РОО «Российский студенческий спортивный союз в РС(Я)».
За сборную команду муниципальных образований имеют право выступать спортсмены 2001 г.р. и старше, имеющие постоянную прописку, а также являющиеся уроженцами данного муниципального образовании. Основанием определения спортсмена как уроженца является запись о месте рождения в паспорте.
За команды учебных заведений выступают студенты и аспиранты очной формы обучения, а также сотрудники данных учебных заведений.
Допускаются не более 2 мужских и женских команд с каждого муниципального образования. Состав команды: 2 человека (без замены).
Мандатная комиссия: 3 августа в 17.00 ч. В видеозале Дворца спорта «50 лет Победы». Заседание судей с представителями команд – в 18.00 ч.
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляется Министерством спорта Республики Саха (Якутия), ГБУ PC (Я) «Управление физической культуры и массового спорта» и ОО «Федерация волейбола Республики Саха (Якутия)».
Непосредственное проведение соревнований возлагается на Главную судейскую коллегию. утверждённую Коллегией судей ОО «Федерация волейбола РС(Я)».
Предварительные заявки на участие подаются до 1 августа 2018 года по адресу: г. Якутск, ул.Орджоникидзе 28, ГБУ РС(Я) УФКиМС, контактный телефон 34-40-39, факс 42-48-96. e-mail: ufkims78@mail.ru.
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