В Якутске провели бесплатные медосмотры для бездомных людей

25 августа на двух площадках города – площади бассейна «Чолбон» и площади напротив «Крытого рынка» — прошла бесплатная акция «Путь к дому» инициированная Уполномоченным по правам человека в РС(Я) и Министерством внутренних дел по РС(Я).

Цель акции — помочь тем гражданам, которые попали в трудную жизненную ситуацию, не имеют постоянного места жительства, не имеют места работы, ведущих асоциальный образ жизни.

В этот день, пришедшие на мероприятие граждане проверили состояние своего здоровья на мобильных передвижных лабораториях.

Участие приняли медицинские работники г. Якутска: ГБУ РС(Я) «Республиканский центр медицинской профилактики», ГБУ РС(Я) «Якутский республиканский наркологический диспансер», ГБУ РС(Я) «Поликлиника №1», ГБУ РС(Я) «Якутская городская больница №3», ГБУ РС(Я) «Медицинский центр г. Якутска, ГБУ РС(Я) «Якутский республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИД».

Были организованы палаточные консультационные «окошки», где проводились беседы, консультации. Многие смогут восстановить документы, смогут получить работу, получили консультацию психолога, священники оказывали пастырскую поддержку. Также, было предоставлено горячее питание.

«К сожалению, на сегодняшний день никто учет таких граждан не ведет, никто не скажет, сколько их в г. Якутске и в целом по республике. Нужна системная работа по их трудоустройству. По результатам опроса они хотят работать. Хочу поблагодарить министра здравоохранения РС(Я) Михаила Егоровича Охлопкова и коллектив министерства здравоохранения РС(Я) за активное участие в мероприятии», — сообщила руководитель Уполномоченного по правам человека в РС(Я) Сардана Гурьева.

Напомним, что прошла первая в истории Якутии данная акция «Путь к дому». По данным организаторов прошли реабилитацию около 70 человек.