В Якутске провели бесплатные экскурсии для ветеранов Табаги

Департамент предпринимательства, потребительского рынка, развития туризма и транспорта Окружной администрации города Якутска совместно с Национальным центром экскурсий «Территория Север», 6 мая в рамках Года добра по направлению «Якутск – город возможностей» провели бесплатные экскурсии по достопримечательностям города Якутска для ветеранов тыла и детей войны села Табага.

Ветераны посетили памятные места, посвященные Победе в Великой Отечественной войне: сквер Матери, сквер Вечной памяти погибшим на озере Ильмень, Мемориальный комплекс «Солдат Туймаады» и площадь Победы.

Студентки экскурсоводы рассказали историю нашего народа, выстоявшего и победившего врага в Великой Отечественной войне, который является ярчайшим примером мужества, стойкости человеческого характера и героизма. Сегодня мы должны гордиться каждым фронтовиком, участником войны, ветераном тыла – теми, кто обеспечил нам мирную жизнь.

Жители села Табага остались очень довольны мероприятием и выражают особую благодарность организаторам экскурсии, в частности студентам 2 курса ЯКН СВ РФ кафедры СКСТ СВФУ им. М.К. Аммосова Лилие Платоновой и Василисе Артахиновой, генеральному директору национального центра экскурсий «Территория Север» Вячеславу Антонову и Департаменту предпринимательства, потребительского рынка, развития туризма и транспорта Окружной администрации города Якутска.

Национальный центр экскурсий «Территория Север» вчера с площади Ленина провели бесплатные экскурсии для всех желающих жителей и гостей столицы. Туроператор совместно с Окружной администрацией города Якутска будут проводить два раза в год бесплатные экскурсии для жителей города в мае и сентябре.