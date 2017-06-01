В Якутске проведен городской конкурс-соревнование «Безопасное колесо-2017»

31 мая в Якутске в рамках профилактического мероприятия «Внимание дети» Управление образования Окружной администрации города Якутска совместно с отделом пропаганды ОБ ДПС ГИБДД МУ МВД России «Якутское» провели городской конкурс-соревнование юных велосипедистов «Безопасное колесо-2017».

Мероприятие проходило на базе СОШ №19. В соревновании приняли участие 12 команд из общеобразовательных учреждений города Якутска: СОШ №31, СОШ №30, Городская классическая гимназия, Табагинская СОШ, СОШ №10, СОШ №26, СОШ №19, СОШ №15, СОШ №13.

И.о начальника отдела физической культуры и военно-патриотического воспитания Управления образования Окружной администрации города Якутска, главный судья конкурса-соревнования Аркадий Федоров и инспектор пропаганды отдельного батальона ДПС ГИБДД МУ МВД России «Якутская» Анна Жегусова поздравили всех участников и болельщиков с открытием конкурса «Безопасное колесо-2017», также напомнили правила соревнования и пожелали удачи. В судейской работе приняли участие, постоянный участник всех военно-спортивных и профилактических мероприятий, Татьяна Устинова, заведующая учебным центром «Медицина катастроф», инспектор пропаганды ОБ ДПС ГИБДД МУ МВД России и представители мотоклуба «Ночные волки» Виктор Копылов, Евгений Тимофеев, студенты 3 курса автодорожного факультета СВФУ имени М.К. Аммосова Владимир Егоров, Николай Ларионов, Алексей Кириллин и Алгыс Третьяков.

Конкурс проходил в 4 этапа. Дети смогли показать свои знания Правил дорожного движения и дорожных знаков, умения ориентироваться в сложных дорожных ситуациях, управлять велосипедом в конкурсе «Фигурное вождение велосипеда», прошли тестирование по оказанию первой доврачебной помощи и спортивную эстафету. А также представили деятельность отрядов Юных инспекторов движения на творческом конкурсе агитбригад: «ГИБДД и ЮИД — содружество ради жизни!, посвященный 85-летию со дня образования службы пропаганды.

По итогам четырех конкурсов третье место разделили Табагинская СОШ и Городская классическая гимназия, на второе место вышла вторая команда СОШ №31.Победителем конкурса-соревнования «Безопасное колесо-2017» стала первая команда СОШ №31.

Победитель Республиканского конкурса-соревнования «Безопасное колесо», нынче будут представлять нашу республику на Всероссийском конкурсе юных инспекторов движения, которое пройдет с 1 по 8 июня текущего года.

По окончанию мероприятий все участникам были вручены сертификаты, грамоты и медали. Команде-победителю был вручен Кубок.

Членам жюри и руководителям команд-призеров были вручены благодарственные письма.