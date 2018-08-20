В Якутске протестируют абсолютно новую систему фиксации нарушений

В рамках месячника безопасности дорожного движения, направленного на снижение детского дорожно-транспортного травматизма, в Якутске протестируют новую систему фотовидеофиксации на нерегулируемом пешеходном переходе.

Это первый подобный комплекс в республике. По результатам испытаний, если он покажет себя с положительной стороны в условиях Крайнего Севера, на нерегулируемых пешеходных переходах появятся аналоги, отмечают в Управлении автомобильных дорог республики.

Сегодня ГИБДД предлагает ведомству на выбор два варианта: на пересечении улиц Петровского — Белинского возле 17-ой школы, где по итогам прошлого года зарегистрировано четыре случая наездов на пешеходов, а также перекрестке Орджоникидзе — Аммосова.

Напомним, по распоряжению правительства Якутии, месячник по обеспечению безопасности дорожного движения проводится с 20 августа по 20 сентября. В Управлении автодорог подчеркивают, что развитию систем фотовидеофиксации уделяется особое внимание, их роль в профилактике ДТП будет только возрастать.