В Якутске простились с известным ученым Александром Сафроновым  

Прощание с профессором, членом-корреспондентом Российской Академии наук, директором Института проблем нефти и газа СО РАН Александром Сафроновым состоялось сегодня, 17 мая 2017 года, в актовом зале президиума Якутского научного центра СО РАН.

Выдающийся якутский ученый Александр Федотович Сафронов скоропостижно скончался после тяжелой болезни 10 мая 2017 года на 77-м году жизни в г. Новосибирске. Он родился в 1940 году в г. Якутске. Окончил геологоразведочное отделение инженерно-технического факультета Якутского государственного университета. Доктор геолого-минералогических наук, член-корреспондент Российской Академии наук, профессор, действительный член Академии Наук Республики Саха (Якутия), заслуженный деятель науки Республики Саха (Якутия). Автор и соавтор более 320 научных работ, в том числе 16 монографий. С 1999 г. – директор Института проблем нефти и газа СО РАН;

2004-2012 гг. – председатель Президиума Якутского научного центра Сибирского отделения РАН. Александр Федотович Сафронов, как ученый, организатор науки, один из основателей научной школы в области нефтегазовой геологии на территории Якутии, внес значительный вклад в становлении и развитии нефтегазового комплекса республики.

Выступая на траурном митинге, Председатель Государственного Собрания (Ил Тумэн) республики Александр Жирков выразил от имени парламента Якутии, от себя лично глубокие соболезнования близким и родным, друзьям и соратникам выдающегося ученого и отметил, что уход из жизни Александра Федотовича Сафронова – это большая, тяжелая утрата для якутской науки, для всей общественности нашей республики.

«Александр Федотович – достойный сын достойных родителей. Я, несмотря на большую, значительную разницу в возрасте, был знаком с Татьяной Алексеевной и Федотом Григорьевичем. Федот Григорьевич – подвижник исторической науки Якутии, крупнейший специалист по истории крестьянской колонизации бассейна реки Лена, истории русского крестьянства Ленского края. Его монографию «Русские крестьяне в Якутии» академик Окладников в свое время назвал «вечной книгой». Будут меняться времена и годы, но история, написанная Федотом Григорьевичем, будет вечной. Мама Татьяна Алексеевна Белозерова – заслуженный учитель школ ЯАССР, двадцатилетней девушкой приехала по распределению в Якутию, всю жизнь связала с Якутией. Татьяну Алексеевну направили педагогом в Чурапчинское педучилище. Это был 1939 довоенный год, а по воле судьбы Федот Григорьевич тоже поехал в Чурапчу работать учителем, он стал заместителем директора училища, потом директором. Они там поженились в марте 1940 года. Об этом Сафроновы очень красочно описали в своих воспоминаниях, которые впоследствии, после ухода из жизни своих родителей, их сыновья Александр Федотович, Михаил Федотович, Алексей Федотович издали отдельной книгой, которая получилась с любовью подготовленной, достойной работой. В своих воспоминаниях Федот Григорьевич с нескрываемой гордостью пишет о своих сыновьях. Мечта родителей сбылась, сыновья стали достойными людьми», — сказал Александр Жирков.

Спикер Ил Тумэна обратил внимание собравшихся на то, что Александр Сафронов – якутский ученый, который родился здесь в Якутии, окончил легендарную в свое время школу №8 города Якутска, Якутский государственный университет и стал ярчайшим представителем технической интеллигенции республики, одним из основателей и организаторов геологической науки в Якутии, Академии наук республики, одним из первых, из числа местных научных кадров, стал членом-корреспондентом Академии Наук республики.

«Его научные изыскания посвящены изучению богатств недр нашей республики. Во всех направлениях исследований, за что бы не взялся Александр Федотович, он создавал свои научные школы, подготовил своих последователей. Энергетическая стратегия республики до 2030 года, разработанная при непосредственном участии и под руководством Александра Федотовича Сафронова, на многие годы определяет развитие республики», — подчеркнул Председатель парламента Якутии.

Александр Жирков отметил то, что Федот Григорьевич, отец Александра Федотовича, был настоящим поборником науки, принципиально, твердо, если считал правильным, умело отстаивающим свою позицию, и заострил внимание участников траурного митинга на то, что «Федот Григорьевич в 1966 году организовал конференцию в Якутском филиале Сибирского отделения Академии Наук, сделал доклад о жизни, деятельности Василия Васильевича Никифорова-Кюлюмнюр и «Союзе якутов», посвященный 60-летию организации этого союза. Это было в советское время первой попыткой обозначить объективную, правдивую картину жизни и деятельности первого поколения якутской национальной интеллигенции. Его сын, Александр Федотович, также в своих научных изысканиях, в своих постановках научных вопросов был бескомпромиссным и последовательным человеком».

Спикер Ил Тумэна выразил уверенность в том, что память о Александре Федотовиче Сафронове, его дела и заветы, и то, что он сделал для якутской науки, для геологии Якутии, еще долго будут служить российской, мировой науке, в интересах развития республики.