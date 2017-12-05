В Якутске прошло чествование молодежных лидеров

1 декабря в культурном центре «Сергеляхские огни» Северо-Восточного федерального университета имени М.К. Аммосова прошел праздничный вечер, посвященный подведению итогов деятельности Управления молодежи и семейной политики Окружной администрации города Якутска под названием «Поколение лидеров».

В торжественном мероприятии приняли участие министр по делам молодежи и семейной политики РС (Я) Афанасий Владимиров, заместитель главы города Якутска по социальным вопросам Евдокия Евсикова, директор культурного центра «Сергеляхские огни» Светлана Никифорова.

За вклад в развитие молодежной политики Республики Саха (Якутия) нагрудным знаком «Отличник по молодежной политике Республики Саха (Якутия)» министр по делам молодежи и семейной политики Афанасий Владимиров наградил руководителя общественной организации «Город добра» Туяру Звереву. Почетной грамотой Министерства по делам молодежи и семейной политики республики награждена специалист Управления по молодежной и семейной политике Окружной администрации города Якутска Валентина Наумова.

Номинацию «Лидер года» получил заместитель руководителя Якутского местного отделения всероссийской общественной организации «Молодая гвардия» партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Софрон Новгородов.

За вклад в развитие молодежной политики городского округа «город Якутск» номинации «Прорыв года» удостоился руководитель творческой студии «Арктик войс» Семен Ченянов. Номинация «Лучшее патриотическое мероприятие» досталась Региональному отделению ДОСААФ по Республике Саха (Якутия), председатель Сергей Черных.

Победителем в номинации «Друг молодежи» стал ООО «ТОП-Ритейл», генеральный директор Максим Феоктистов. Номинация «Лучшее молодежное мероприятие» присуждена проекту «Ритм города», организатор Симона Томская.

«Активистом года» признан активист общественной организации «Город добра» Никита Шамин. «Лучшим Культурным центром» признан культурный центр «Сергеляхские огни», директор Светлана Никифорова.