В Якутске прошло чествование 385-го читателя библиотеки имени В.Г. Белинского

26 мая, накануне празднования Общероссийского дня библиотек в Центральной городской библиотеке имени В.Г. Белинского, в рамках направления «Якутск юбилейный» Года добра состоялось чествование 385-го читателя.

Торжественное мероприятие прошло с участием начальника Управления культуры и духовного развития Окружной администрации города Якутска Антониды Корякиной, представителя Якутской Епархии, отца Андрея, директора Централизованной библиотечной системы города Якутска Калькарины Карадчиной и представителей всех муниципальных библиотек городского округа «город Якутск».

В юбилейный для столицы республики год, 385-м читателем Центральной городской библиотеки имени В.Г. Белинского стала психолог Лариса Шурова. Она призналась, что два года назад оформила в абонементе библиотеки семейный формуляр и часто берет книги не только для себя, но и матери. После перерегистрации в январе 2017 года, в первый рабочий день после новогодних каникул, она получила юбилейный номер читательского билета – 385.

В ответном слове Лариса Шурова поблагодарила Окружную администрацию города Якутска за столь неожиданный подарок и сказала, что останется верным читателем муниципальной библиотеки, так как очень любит читать.