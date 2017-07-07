В Якутске прошли семинары-практикумы для предпринимателей, занятых в сфере бытовых услуг

Около 130 предпринимателей из 20 муниципальных образований республики принимают участие в практических сессиях «Недели бытового обслуживания», организованной министерством инвестиционного развития и предпринимательства республики и Центром поддержки предпринимательства Якутии.

Практические сессии проводятся с 6 по 7 июля по таким направлениям, как фотографирование, парикмахерское искусство, макияж и маникюр, ремонт бытовой техники и автотранспорта, пошив одежды.

Мастер-классы проходят в неформальной обстановке и их проводят опытные в своем деле мастера: по фотографированию – руководитель студии «Пространство» Алексей Павлов, по макияжу – один из востребованных стилистов Якутии Мария Давыдова, по ремонту бытовой техники – индивидуальный предприниматель Иван Ошуев, по ремонту автотранспорта – мастера автосервиса «Автово». Мастер-класс по парикмахерскому искусству прошел в Якутском технологическом техникуме сервиса, где участники сессии узнали технические приемы и секреты парикмахерского искусства. На второй день изюминкой мероприятия для парикмахеров станет специальный мастер-класс от директора салона Skin Colors Инны Даниловой. Она покажет как нужно правильно плести дреды, которые снова возвращаются в моду.

Каждый предприниматель воспользовался возможностью задать интересующие вопросы по своим направлениям и получить на них развернутые ответы.

«Когда я узнала, что будет «Неделя бытового обслуживания» и что там можно будет пройти полезные мастер-классы, я сразу решила приехать сюда, чтобы поучаствовать. Сходила на практические сессию по фотографированию у известного фотографа Алексея Павлова. Все очень интересно, много познавательного. Хотелось бы чтобы подобные мероприятия проводили почаще», – сообщила предприниматель из Момского улуса Веранина Тарабукина.

Стоит отметить, что практические сессии проводились как для действующих, так и для начинающих предпринимателей, которые «делают свои первые шаги» в сфере бытового обслуживания. Так, Елена Васильева из Амгинского района решила заняться пошивом одежды и специально приехала на мастер-класс, чтобы пройти обучение.

«Спасибо организаторам за такую прекрасную возможность! Общение с творческими людьми всегда вдохновляют. Отличные результаты будут, конечно, не у всех по окончанию мастер-классов, но задел есть», – говорит она.

«Неделя бытового обслуживания» проходит с 3 по 7 июля.