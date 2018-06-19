В Якутске прошли мастер-классы педагогов Московской академии хореографии

По Указу Президента Российской Федерации В.В. Путина от 21 мая 2015 г. № 254«О праздновании 200-летия со дня рождения М.И. Петипа» Россия в 2018 году широко отмечает юбилей великого хореографа-балетмейстера Мариуса Ивановича Петипа.

С 13-16 июня прошли курсы повышения квалификации и мастер-классы для обучающихся и преподавателей Якутской балетной школы им. А. и Н. Посельских. Мероприятия в регионах Российской Федерации для обучающихся и преподавателей образовательных организаций, реализующих образовательные программы в области искусства балета проходят в рамках Фестиваля российских балетных школ «Посвящение Мариусу Петипа».Мастер-классы и КПК проведены педагогами Московской государственной академией хореографии при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.Мероприятия пройдут в четырех городах России: Уфа, Красноярк, Новосибирск и Якутск.

Директор Якутской балетной школы (колледжа) им. А. и Н. Посельских, заслуженная артистка РС (Я) Дария Ивановна Дмитриева сообщила, что колледж с целью формирования единого культурно-образовательного пространства и сохранения традиций русской балетной школы тесно сотрудничает с Московской академией хореографии. В этот раз для проведения курсов повышения квалификации и мастер-классов приглашены заслуженная артистка РФ, преподаватель кафедры классического танца Майя Евгеньевна Иванова, педагог-концертмейстер Марина Александровна Селяничева.

Педагоги из Москвы провели тематические лекции, лекционно-практические и практические занятия по классическому танцу и исполнительской деятельности концертмейстера. В рамках этих мероприятий учащиеся 3/7 класса представили открытый урок по классическому танцу, педагог заслуженная артистка РС (Я) Д.Г. Иванова.

Во время одной из тематических лекций для слушателей показана видеозапись Гала-концерта Фестиваля российских балетных школ«Посвящение Мариусу Петипа», который прошел 13 марта на сцене Большого театра России. На торжественном открытии Гала-концерта выступила Заместитель Председателя Правительства РФ О.Ю. Голодец. Ольга Юрьевна поздравила участников фестиваля и зачитала приветственное слово Президента Российской Федерации В.В. Путина. В Фестивале российских балетных школ приняли участие 240 участников из 7 городов, 9 ведущих балетных школ разных регионов России. Среди них на Гала-концерте достойно выступили студенты 3 курса Якутской балетной школы им. Аксении и Наталья Посельских – Ангелина Сивцева и Николай Выломов.

Педагог МГАХ Иванова М.Е.поделилась своими впечатлениями: «Я была приятно удивлена высоким уровнем знаний классического танца обучающихся Якутской балетной школы. За те уроки, мастер-классы, которые я дала детишкам, я видела, как они хорошо обучены. Они понимают, что от них я хочу, исполняют мои требования и исправляют свои ошибки. Все это говорит о профессионализме педагогов спецдисциплин. Но, самое главное, что меня поразило – это теплая творческая атмосфера, царящая в стенах балетной школы. Дети обучены с любовью, в каждого из них вкладывается душа и сердце».

Удостоверения о повышении квалификации по дополнительной профессиональной программе «Актуальные вопросы развития образования в области искусств» и сертификаты о прохождении мастер-классов вручены всему преподавательскому составу колледжа, а также сертификаты – учащимся Якутской балетной школы.