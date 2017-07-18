В Якутске прошли детские соревнования «Старты надежд»

Дети Губинского и Строительного округов стали победителями соревнований «Старты надежд».

17 июля на спортивной площадке СОШ №26 состоялся спортивный этап городского Фестиваля «Летний позитив — 2017».

В этом году в эстафетах нужно было показать не только спортивные способности, но и командный дух, чтобы плечом к плечу преодолеть все препятствия: эстафету «полярный круг», «гусеница», эстафету «кеды-великаны», «построй дом», комбинированные виды.

В упорной борьбе победу одержали дети из Губинского и Строительного округов.