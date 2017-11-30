В Якутске прошла ярмарка вакансий «Равные возможности»

30 ноября Центр занятости населения г.Якутска в рамках декады инвалидов провел мини-ярмарку вакансий для граждан с ограниченными возможностями «Равные возможности».

В ярмарке вакансий приняли 12 предприятий и организаций: ГАУ РС(Я) «Технопарк Якутия», ПАО «Сбербанк России», АО «Россельхозбанк», ООО «Якутская продовольственная компания, МБДОУ Детский сад «Незабудка», УФПС РС(Я) филиал ФГУП «Почта России» и т.д.. Работодателями было представлено 23 вакансий для соискателей, на 48 рабочих мест: специалист по составлению бизнес-планов, менеджер поддержки продаж, начальник службы по работе с персоналом, бухгалтер, тьютор, гардеробщик, почтальон, оператор связи и тд.

Ярмарку посетило более 100 человек, из них граждане с ограниченными возможностями 52, которые имели возможность: ознакомиться с вакансиями, пройти предварительное собеседование с представителями кадровых служб предприятий и организаций, получить консультацию специалистов Центра занятости населения г.Якутска, Управлений социальной защиты населения, Пенсионного фонда г.Якутска и Бюро медико-социальной экспертизы.

На 2 этаже здания в ходе Ярмарки вакансий предоставлены услуги помощи в составления резюме, а также желающие ознакомились с услугами бесплатного федерального ресурса для самостоятельного поиска работы и размещению резюме на портале «Работа в России» (trudvsem.ru), с видео-презентациями «Шанс на успех» людей с ограниченными возможностями здоровья, трудоустроенных и открывших собственное дело через Центр занятости населения г.Якутска.

Кроме того, в целях информационной доступности, посетители ярмарки, в т.ч. на стендах, размещённых в информационном зале Центра занятости населения города, могли ознакомиться с перечнем государственных услуг, оказываемых ЦЗН, а также был предложен раздаточный материал: листовки, брошюры, памятки, буклеты.