В Якутске прошла Всероссийская акция «Честь и доблесть»

В этом году российской полиции исполнилось 300 лет. А якутская полиция недавно отметила столетие. В честь этих знаменательных событий проводятся различные акции. Одна из них состоялась в Якутске в музейном комплексе «Россия – Моя история».

На патриотическую акцию «Я – будущее своей страны» пришли кадеты, руководители и ветераны МВД. Один из почётных гостей – Иван Шилов, помощник министра внутренних дел России, член коллегии МВД России.

Из-за необычной обстановки музея участники акции подолгу задерживаются у стендов. Здесь всё автоматизировано, на экранах мелькают исторические личности и прямо на мониторе экрана можно выбрать интересующую дату. Гости в шоке от увиденного, по нескольку раз переспрашивают лектора. Иван Шилов тоже в приятном удивлении, не может удержать возглас восхищения.

Для многих гостей – это первый визит в мультимедийный исторический парк. «Нравится читать про Древнюю историю Руси. Сам здесь впервые. Хотя вообще ни разу в жизни не знаком с таким «электронным» музеем. В следующий раз приведу внуков!» – делится Спиридон Никифоров, ветеран ОМВД РФ по Усть-Алданскому улусу.

А ещё эта встреча – возможность увидеться со старыми друзьями и коллегами. Гости собираются группами и время от времени неспешно ведут беседы.

К завершению знакомства с экспозицией «Рюриковичи» кадеты выразили благодарность сотрудникам МВД, служащим и ветеранам за их верность своему нелегкому делу – защищать людей.