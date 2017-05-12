В Якутске прошла V юбилейная военно-спортивная игра «Снежный барс»

11 мая, на тренировочной базе МЧС по Республике Саха (Якутия), состоялась V-ая юбилейная военно-спортивной игры «Снежный барс», посвященный 72-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Пятый год подряд совместными усилиями столичной полиции и детского дома «Берегиня» данное мероприятие проводится в целях военно-патриотического воспитания подрастающего поколения и формирования знаний, умений и навыков, необходимых при действиях в чрезвычайных и экстремальных ситуациях. Партнерами традиционно выступают «Служба спасения Якутии», МЧС по РС(Я), Прокуратура г.Якутска и различные центры детского досуга.

Судейскую коллегию возглавил временно исполняющий обязанности начальника МУ МВД России «Якутское» Алексей Гарагуля, который перед торжественной частью подписал соглашение о сотрудничестве с детским домом «Берегиня».

Военно-спортивная игра «Снежный барс» проходит в 6 этапах, таких как: «Санитарный пост», «Блокпост», «Вязка узлов», «Боевой листок», «ОФП» и «Военизированная эстафета».

По итогам соревнований в категории дворовых команд места распределись следующим образом:

1 место — СОШ №7;

2 место — СОШ №27;

3 место — СОШ №18.

В категории коррекционных команд:

1 место — детский дом «Берегиня»;

2 место — СОШ №34;

3 место — СОШ №2.

В конце Алексей Гарагуля еще раз поздравил всех присутствующих с праздником Победы, отметил, что все участники соревнований проявили свои навыки и умения, а также волю к победе. Пожелал всем здоровья, счастья и мирного неба, затем вручил грамоты и дипломы победителям.