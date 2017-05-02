В Якутске прошла спартакиада ветеранов

V Спартакиада ветеранов, приуроченная к 72-й годовщине Великой Победы и Году добра, прошла на базе спортивных комплексов «Модун», «Дохсун», «Триумф», «Туймаада», а также в Доме Арчы.

Ветераны со всех округов и пригородов столицы соревновались по восьми видам спорта — пулевой стрельбе, шахматам, шашкам, настольному теннису, бильярду, якутским настольным играм хаамыска и хабылык и волейболу.

Итоги по отдельным видам спорта распределились следующим образом:

Пулевая стрельба: 1 место – Октябрьский округ, 2 место – Промышленный округ, 3 место – Автодорожный округ, село Маган;

Шахматы: 1 место – Сайсарский округ, 2 место — Губинский округ, 3 место – Центральный округ;

Шашки: 1 место – Автодорожный округ, 2 место – Октябрьский округ, 3 место – Центральный округ;

Настольный теннис: 1 место – Сайсарский округ, 2 место – Строительный округ, 3 место – Автодорожный округ;

Волейбол: 1 место – 1 место – Октябрьский округ, 2 место – Строительный округ, 3 место – Центральный округ;

Якутские настольные игры: 1 место – Строительный округ, 2 место – Центральный округ, 3 место – Сайсарский округ;

Бильярд: 1 место – Центральный округ, 2 место – Октябрьский округ, 3 место – село Хатассы.

По общекомандному итогу 1 место в Спартакиаде занял Октябрьский округ, 2 место – Строительный округ, 3 место – Центральный округ, 4 место – Автодорожный округ, 5 место – Сайсарский округ, 6 место – с. Хатассы, 7 место – Губинский округ.

Управление социальной защиты населения города Якутска выражает благодарность директору Республиканского центра национальных видов спорта им. Василия Манчаары «Модун» Григорьеву И.Ю., директору стрелкового тира «Байанай Центр» Сизых Н.Н., директору Республиканского шахматно-шашечного центра Бурнашеву А.Ю., директору ЦСП «Триумф» Пинигину П.П., директору СК «Дохсун» Егорову В.И., главному судье спартакиады Матвееву И.П. за плодотворное сотрудничество и помощь в проведении мероприятия.

Мы очень рады, что в сердцах наших ветеранов живет спортивный задор и дух здорового соперничества. Своим жизнелюбием и оптимизмом они еще раз доказали, что в жизни нет непреодолимых высот!