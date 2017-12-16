В Якутске прошла гражданская панихида по Ньургуну Тимофееву

В Государственном театре оперы и балета им. Д.К.Сивцева — Суорууна Омоллоно сегодня, 16 декабря, состоялась гражданская панихида по Ньургуну Тимофееву, известному государственному и общественному деятелю Республики Саха (Якутия).

Почтить память и поддержать родных и близких Ньургуна Тимофеева на гражданскую панихиду пришли друзья, коллеги, представители законодательной, исполнительной и судебной власти республики, а также представители общественности.

Первые слова на траурном митинге произнесли председатель Государственного собрания (Ил Тумэн) Александр Жирков, первый заместитель председателя Правительства РС (Я) Алексей Колодезников, председатель Конституционного суда Республики Саха (Якутия) Александр Ким-Кимэн и заместитель директора представительства АК «АЛРОСА» (ПАО) в Якутске Борис Мордовской.

В памятной речи от имени исполнительных органов государственной власти Алексей Колодезников отметил основные достижения Ньургуна Тимофеева как общественного и государственного деятеля.

«В памяти якутян и истории республики Ньургун Семенович останется одним из основателей алмазогранильной и ювелирной промышленности Якутии. Вместе с тем, будучи народным депутатом он поддерживал все отрасли народного хозяйства. При его непосредственном участии в Якутии была принята программа газификации населенных пунктов республики, которая создала новые условия для развития экономики и качества жизни якутян. Вся его жизнь и деятельность были посвящены делам во благо развития родной республики. И сегодня все его начинания продолжаются. Пусть земля ему будет пухом», — сказал он и принес соболезнования родным и близким.

На гражданской панихиде также зачитали телеграммы с соболезнованиями от членов Совета Федерации и Государственной Думы Федерального Собрания РФ, Постоянного представительства Якутии при Президенте РФ и представителей органов государственной власти из регионов России.

Похороны Тимофеева Ньургуна Семеновича состоятся 17 декабря в родном селе Первый Хомустах Намского улуса.

Ньургун Тимофеев скончался на 55-м году жизни. Он был одним из основателей алмазогранильной промышленности Якутии, Председателем Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) (2005-2008г.г.), депутатом Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) III и IV созывов, техническим директором АК «Туймаада Даймонд» (1991-1992г.г.), генеральным директором АК «Саха Даймонд» (1992-1993г.г.), директором Якутского предприятия по торговле алмазами АК «АЛРОСА» (1993-1996г.г.), заместителем генерального директора сбытовой организации АК «АЛРОСА» в г. Москве (1996-2005г.г.), советником Главы Республики Саха (Якутия) (2012-2017г.г.), председателем Алмазного совета при Главе Республики Саха (Якутия) (2012-2016г.г.), кандидатом технических наук, заслуженным работником народного хозяйства Республики Саха (Якутия), почетным гражданином Намского и Оленёкского районов.