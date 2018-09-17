В Якутске прошла первая сессия городской Думы нового созыва

Первая организационная сессия Якутской городской Думы IV созыва прошла сегодня, 17 сентября. 29 депутатам, одержавшим победу по партийным спискам и одномандатным округам на выборах 9 сентября, подтверждены депутатские полномочия. Первую сессию провела Евдокия Евсикова. В организационной сессии Якутской городской Думы IV созыва приняли участие и.о. главы городского округа г. Якутск Дмитрий Садовников; председатель Контрольно – счетной палаты города Якутска Руслан Неустроев, и.о. прокурора города Якутска Константин Матвиишин; Председатель Якутской городской территориальной избирательной комиссии Алла Самойлова.

На первой сессии было рассмотрено 9 вопросов: Об утверждении Регламента заседания первой сессии Якутской городской Думы; Об итогах выборов депутатов Якутской городской Думы 09 сентября 2018 года; Об образовании мандатной комиссии; Об образовании счетной комиссии; О признании полномочий депутатов Якутской городской Думы; Об избрании Председателя Якутской городской Думы; Об избрании первого заместителя Председателя Якутской городской Думы; Об избрании заместителя Председателя Якутской городской Думы; Разное.

В начале сессии для решения процедурных вопросов вновь избранные депутаты утвердили Регламент первого заседания Якутской городской Думы, порядок проведения и процедуру принятия решений по вопросам повестки первой сессии Якутской городской Думы.

Председатель Якутской городской территориальной избирательной комиссии Алла Самойлова ознакомила с итогами выборов Якутской городской Думы. В своем выступлении она отметила, что все избранные депутаты имеют высшее образование, средний возраст вновь избранных депутатов- 39 лет, самому молодому депутату – 23 года, 19 из 29 депутатов – впервые избранные.

Шестой вопрос повестки – избрание нового Председателя Якутской городской Думы. Депутат Сергей Черных предложил кандидатуру Альберта Семенова – от Всероссийской политической партии «Единая Россия» по единому избирательному округу. Фракция политической партии «Справедливая Россия» предложила кандидатуру – Дениса Васильева. Депутаты предложили выслушать кандидатов на должность Председателя Якутской городской Думы.

Альберт Семенов отметил, что одной из главных задач планомерной и системной работы является взаимодействие с жителями города Якутска, органами власти и готов к конструктивной работе с избранным мэром столицы и фракциями представленными в гордуме. «У нас одна цель, вне зависимости от партийной принадлежности, создать условия для процветания и строительства комфортного и современного города. Вместе мы сила!», — заключил Альберт Никандрович.

Денис Васильев сказал о том, что выдвижение его кандидатуры немного неожиданно. Он поздравил новый состав депутатов с успешным завершением выборной кампании и пожелал плодотворной работы.

За Альберта Семенова проголосовали – 19 депутатов, это более 65%.

Первым заместителем Председателя Якутской городской Думы единогласно избрана Евдокия Евсикова Фракции КПРФ и «Справедливая Россия» подтвердили готовность поддержать кандидатуру Евсиковой и призвали депутатов проголосовать за неё.

На кандидатуру заместителя Председателя была предложена кандидатура Анатолия Кырджагасова – депутата от регионального отделения политической партии «Гражданская платформа» по единому избирательному округу. Александр Яковлев – от Якутского местного отделения КПРФ предложил свою кандидатуру. Итоги голосования показали, что 20 депутатов поддержали Анатолия Андреевича, 6 депутатов воздержались.

Таковы итоги первой организационной сессии Якутской городской Думы IV созыва