В Якутске прошла операция «Велосипед «

В минувшую пятницу 3 августа на территории города Якутска и его пригородов проведено оперативно- профилактическое мероприятие «Велосипед», направленное на профилактику, пресечение и раскрытие краж велосипедов. Во время операции было задействовано порядка 200 сотрудников полиции и разработано 89 маршрутов патрулирования.

Всего за время операции проверено 538 велосипедов, среди которых были обнаружены 2 ранее похищенных.

Полицейские проверяли серийные номера велосипедови записывали личные данные хозяев. После чего информация о технике и ее хозяине вносится в базу данных, где организован процесс заполнения информационных карточек на велосипеды, с указанием названия, цвета и номера. Также фотографии велосипеда с разных ракурсов и фотографии собственника.

В ходе проведения оперативно-профилактического мероприятия, полицейские провели более 500 профилактических и разъяснительных бесед с гражданами, были выданы памятки с напоминанием простых правил, позволяющих предотвратить совершение преступных посягательств и сохранить имущество.

Уважаемые граждане! Вы можете добровольно обратиться в отделы полиции для постановки велосипедов на учет, находящийся в собственности, где Ваш велосипед внесут в базу данных. А в случае кражи «особые приметы» велосипеда помогут найти и вернуть похищенное.