В рамках чемпионата мира по мас-рестлингу в доме правительства №1 в Якутске прошла конференция Международной федерации мас-рестлинга (МФМ). Делегаты одобрили деятельность федерации, сообщает телеканал «Якутия 24» со ссылкой на пресс-службу Минспорта республики.

С отчетным докладом по итогам 2018 года выступил президент МФМ Александр Акимов. Он заявил, что все запланированные мероприятия, соревнования в пяти континентах прошли успешно. Отмечена активная работа по пропаганде и развитию мас-рестлинга в США, странах Европы, Азии.

Активные работы по развитию мас-рестлинга проводятся в США, Венгрии, Бразилии, Польше, Финляндии, Казахстане, Кыргызстане, Армении, Латвии, на Украине и других странах.

Как сообщил Александр Акимов, главная задача участников конференции — включение мас-рестлинга в программу Олимпийских игр.

«Для этого стоят большие требования. Провести крупные соревнования, активная работа с Олимпийскими советами всех пяти континентов и Международным Олимпийским комитетом. Это очень большой объем, требующий серьезной, активной работы. Раз мы выходим на олимпийский уровень, надо быть готовым ко всему. Поддержка должна быть со стороны государства, общественности, народа», — сказал президент МФМ.

Чемпионат мира по мас-рестлингу проходит 24, 25 ноября в Якутске.

Телеканал «Якутия 24» проводит прямую трансляцию главных поединков.

Ранее в программе «Актуальное интервью» член президиума международной федерации мас-рестлинга, президент ассоциации мас-рестлинга Казахстана Талап Иматалиев заявил, что федерация имеет планы по введению мас-реслинга в категорию олимпийских видов спорта не позже 2036 года.

Фото: Минспорт РС(Я)