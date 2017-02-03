В Якутске прошла дискуссия по реализации проектов благоустройства городской среды

1 февраля в Окружной администрации города Якутска состоялась открытая дискуссия по реализации проектов благоустройства городской среды. Участие приняли народные депутаты и депутаты Якутской городской Думы, представители Министерства ЖКХ и энергетики РС (Я), Министерства архитектуры и строительного комплекса РС (Я), Общественной палаты республики и города Якутска, а также профильные специалисты.

К участникам по видеоконференцсвязи присоединились ландшафтный архитектор, партнер бюро «Alphabet City», автор проекта «Бульвар Учителя» в городе Якутске Анна Андреева из г. Москвы и ландшафтный архитектор студии «Nova Scape» из Голландии Ева Родионова.

Мероприятие прошло под руководством начальника Управления архитектуры и градостроительной политики г. Якутска, главного архитектора Ирины Алексеевой.

В конце 2016 года при поддержке Минстроя РФ стартовал проект по комплексному благоустройству ЖКХ и развития городской среды, согласно которому, все города страны получили возможность получить федеральную поддержку в части строительства парков, скверов, дворовых пространств и других элементов создания комфортной городской среды.

Субсидии по данному проекту в Якутии будут выделяться Министерством ЖКХ и энергетики. Сегодня республиканским ведомством разработан порядок их предоставления, где также указаны обязательства муниципалитетов: что они должны иметь и что разработать, чтобы получить право пользоваться федеральной поддержкой. Обсуждение указанных обязательств и стало главной целью участников открытой дискуссии. В первую очередь, это создание общественной комиссии и разработка муниципальной программы по благоустройству.

На встрече рассмотрено два вопроса. Сначала была представлена информация о проведении работ в части благоустройства дворовых территорий и создания общественных пространств в рамках программы комплексного благоустройства городской среды, которая, предваряя эти события, была разработана Управлением архитектуры и градостроительной политики г. Якутска. Программа, утвержденная 9 января 2017 года, должна стать основным материалом для составления муниципальной программы, требуемой Минстроем РФ.

Далее была проведена презентация проектов, включенных в эту программу, из которых впоследствии горожане должны выбрать подходящие варианты.

«Очень важно, что приоритеты сегодня в Якутске расставлены с точки зрения комфорта и качества территории. Мы, как столица крупного региона, стараемся следовать примерам центральных городов и развиваться в едином направлении с ними. Сегодня пригласили специалистов и представителей муниципальной и республиканской власти обсудить вопросы», — говорит Ирина Алексеева.

Она отметила, что в программу комплексного благоустройства г. Якутска включены городской парк культуры и отдыха, скверы, территории округов и пригородов, составлен реестр многоквартирных домов, дворы которых будут благоустроены, вопросы водоотведения и формирования внешнего облика Якутска (размещения рекламы, информационных конструкций, фасадов).

«Документ мы планируем опубликовать в средствах массовой информации для обсуждения, а затем привести в соответствие с федеральными требованиями. Муниципальная программа будет утверждена до 25 мая 2017 года. А проекты, заявленные на участие в федеральном проекте, должны быть реализованы до конца 2017 года», — говорит она.

Так, в программу комплексного благоустройства включены проекты озера Талое, парка культуры и отдыха. Одним из пунктов федеральной программы является создание инфраструктуры для маломобильных групп населения. Эти и другие моменты учтены в новой концепции городского парка. Также включены проекты школьных дворов, скверы, благоустройство дворовых территорий, ямочный ремонт дорог, водоотведение и многое другое. Есть интересные проекты по улицам Лонгинова, Новопортовского района, озера Щорс, территории городского канала по улице Губина.

По итогам встречи было предложено в течение месяца до 1 марта внести кандидатуры членов общественной комиссии, создание которой необходимо муниципалитету для участия в федеральном проекте.