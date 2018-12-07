В Якутске прошла акция по профилактике коррупции

В рамках акции «Проверь свои знания в сфере противодействия коррупции!» сотрудники Окружной администрации города Якутска приняли участие в тестировании по вопросам федерального и республиканского законодательства в сфере противодействия коррупции на базе Высшей школы инновационного менеджмента при Главе Республики Саха (Якутия).

Тестирование прошли 14 муниципальных служащих Окружной администрации города Якутска, из числа вновь принятых на должности муниципальной службы. В список тестируемых вошли специалисты, начальники отделов, управлений и департаментов, их заместители, а также руководство Окружной администрации города Якутска на уровне заместителей главы городского округа.

Муниципальные служащие и работники подведомственных учреждений городского округа «город Якутск» в рамках мероприятий международного дня борьбы с коррупцией посетили Исторический парк «Россия – моя история». Здесь они ознакомились с экспозицией, посвященной борьбе с коррупцией, и прослушали лекцию кандидата исторических наук, доцента исторического факультета СВФУ им. М.К. Аммосова Александра Николаева на тему «История борьбы с коррупцией в России».

Команда администрации столицы приняла активное участие в интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?», организованной управлением при Главе Республики Саха (Якутия) по профилактике коррупционных и иных правонарушений в целях укрепления доверия гражданского общества к органам государственной и муниципальной власти, осуществляющих деятельность по борьбе с коррупцией и формирования позитивного отношения к проводимой ими работе.

По итогам игры команда окружной администрации заняла четвертое место из 23 команд.