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19 мая 2017, 23:48
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В Якутске прошел захватывающий концерт для ветеранов войны

В четверг, 18 мая в Большом зале Якутского музыкального колледжа имени М.Н. Жиркова царило необычайное оживление. На благотворительный концерт. посвященный Великой Победе, пришли почтенные ветераны войны, труда и тыла Якутска.

Зал был полон. Чувствовалось, что довольные ветераны, узнав о предстоящем концерте, пришли, несмотря на свои болячки, и на непогоду. Встретив своих знакомых, они бурно радовались друг к другу и обменивались новостями.

Объявленная и сыгранная программа концерта «Славим Великую Победу», была горячо поддержана сидящими в зале ветеранами, их детьми и внуками.

Вела концерт очаровательная Саргылана Яковлева, студентка вокального факультета АГИКИ.

На сцене были артисты оркестра русских народных инструментов АГИКИ, лауреат Международных конкурсов, в концерте также участвовали солисты ГТОиБ РС(Я) имени Суоруна Омоллоона, сводный  хор «Эдельвейс» и хор вокалистов колледжа.

Этот проект блестяще претворил  бессменный художественный руководитель оркестра и оперный дирижер, лауреат Международных конкурсов, маэстро Николай Пикутский.

Программа была очень насыщенной и глубоко продуманной:

Русская рапсодия Георгия Шендерева, знаменитый шедевр «Темная ночь» Никиты Богословского,  концертные вариации на тему русской народной песни «Валенки» в обработке Александра Шалова,  «Ах ты, душечка», Донская рапсодия Вячеслава Семенова, «Случайный вальс» Марка Фрадкина, «Цветок, мой Сардаана» Кирилла Герасимова, «Вернись в Сорренто» Куртиса, «Кругосветное путешествие» (премьера) Александра Цыганкова, в аранжировке для оркестра В.Лямкина, «Смуглянка» Новикова.

Блестяще и проникновенно выступили заслуженная артистка РФ и РС(Я), солистка ГТОиБ Марина Силина,  солист оркестра, лауреат международного конкурса Егор Громов (балалайка), солист ГТОиБ,   народный артист РС(Я) Григорий Петров, солист оркестра, аспирант ДВГАИ, лауреат республиканских конкурсов Михаил Погодаев, заслуженная  артистка РС(Я), солистка ГТОиБ Анастасия Мухина, солистка ГТОиБ, народная артистка РФ и РС(Я) Альбина Борисова, солист ГТОиБ Владислав Киселев, хор «Эдельвейс» и хор вокалистов ЯМК им. М.Н. Жиркова (руководитель Людмила Шумилова).

Очень порадовала зрителей вокальная молодежь Александр Луценко и Дмитрий Пикутский. Верим, что впереди у них прекрасное артистическое и оперное будущее!

Во время концерта каждый номер сопровождался многочисленными «Браво» и «Бис». А когда в финале прозвучали бессмертные песни  «Журавли» Яна Френкеля и « День Победы» Давида Тухманова, зрители в зале со слезами на глазах стали дружно и громко подпевать. Весь зал в едином порыве встал!

После мероприятия, усталый, но очень довольный дирижер, маэстро Николай Пикутский с восторгом произнес: » Хочу выразить благодарность за высокий профессионализм, любовь  и преданность к искусству, энтузиазм, музыкантам оркестра, преподавателям, а так же  бывшим выпускникам вуза, которые долгие годы преданно служат  нашему коллективу – оркестру народных инструментов АГИКИ:
1. Боярскому В.И. — отл. культуры РС(Я), лауреату межд.конкурсов, старшему преподавателю АГИКИ
2 .Борисову Р.П., — засл. деятелю РС(Я), доценту АГИКИ
3. Каженкиной А.В. – отл. культуры РС(Я), преподавателю ЯМК им М.Н. Жиркова, ДШИ № 1 г.Якутска
4. Пикутской Л.Ю. — лауреата межд. конкурса, старшему преподавателю АГИКИ и ЯМК им М.Н.Жиркова


5. Воронину В.В. — доценту ВШМ, концертмейстеру симфонического оркестра ГТОиБ РС(Я)
6. Твердохлебову Д.Л.- засл артисту РС(Я), концертмейстеру симфонического оркестра ГТОиБ РС(Я)
7. Внуковой А.А. — концертмейстеру симфонического оркестра ГТОиБ РС(Я)
8. Слепцовой И.В. отл. культуры РС(Я), преподавателю  ЯМК им М.Н.Жиркова
9. Погодаеву М.А. — лауреату респ. конкурсов, аспиранту ДВГАИ
10. Погодаевой Р.М. — лауреату межд. и респ. конкурсов
11. Громову Е.В. — лауреату межд. конкурса, композитору
12. Пшенникову Д.В. — лауреату республиканского конкурса, преподавателю ЯККИ
13. Дьяконовой В.Е.- преподавателю АГИКИ
14. Подиреча Ю.А. — концертмейстеру ГТОиБ РС(Я), ЯМК им. М.Н. Жиркова
15. Михайловой Л.Н. – отл. культуры РС(Я), артистке оркестра НТТ
16. Ивановой А.Н. — дирижеру, артистке оркестра НТТ
17. Винокурову Д.В. — артисту оркестр НТТ
18. Никоновой А. — артистке оркестра НТТ
19. Коротовой М.В — артистке оркестра НТТ
20. Васильевой З.П. — артистке оркестра НТТ
21. Винокурову В.В — лауреату респ. конкурсов, артисту оркестра НТТ
22. Фроловой Н.В. — преподавателю ДШИ №1 г.Якутска
23. Яровенко С.С.- лауреату межд. конкурсов, концертмейстеру симфонического оркестра филармонии Якутии
24. Бокову О. — выпускнику ЯМК им М.Н. Жиркова
25. Чистоеву  А.- студенту ЯМК им М.Н. Жиркова
26. Кузьмину Н. — студентку АГИКИ, преподавателю ДШИ№1 г.Якутска».

Я думаю, что недаром такие традиционные, благотворительные концерты для ветеранов Якутска всегда вызывают горячую поддержку,  зрительскую любовь и огромную благодарность!

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Источник: Валерий Шадрин.
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