В Якутске прошел VI слет сторонников и членов Партии «Единая Россия»

В эти выходные прошел VI Слет членов и сторонников Якутского местного отделения Всероссийской политической Партии «Единая Россия». Традиционное мероприятие, во время которого представители местного отделения сторонники пообщались в неформальной обстановке, продемонстрировали творческие способности, спортивное мастерство и умение работать в команде.

Собравшихся с открытием мероприятия тепло поздравил Секретарь Якутского местного отделения Партии «Единая Россия», председатель Якутской городской Думы Александр Саввинов.

Слет начался с торжественного открытия и парада команд административных территорий города Якутска. Приняли участие команды: Центрального, Гагаринского, Автодорожного, Студенческого, Мархинского, Сайсарского, Строительного округов.

Слет украсил обряд алгыс, значимой частью слета традиционно является вручение благодарственных грамот за проделанную работу. Так и в этом году самые активные партийцы получили заслуженные награды.

В течение дня команды состязались в силе, ловкости, участвовали в «Веселых стартах», «Полевой кухне». Спортивные состязания были азартны и трудны — все показали отличную спортивную форму, играя практически на профессиональном уровне. В «Веселые старты», перетягивание каната-участие в таких активных соревнованиях дается сложно неподготовленному человеку, но на слете таких не оказалось. Самыми спортивными оказались команды Гагаринского, Автодорожного, Мархинского округов.

Каждый результат засчитывался в общекомандный зачет, по итогам которого победителем вышла команда Мархинского округа.

Саргылана Васильева, главный врач ГБУ Республики Саха (Якутия) Якутской городской больницы, депутат Якутской городской думы, Гагаринский округ:

— Состоялось традиционное мероприятие партийцев, направленное на сплочение и укрепление рядов Якутского местного отделения «Единой России». Проведение праздника создает для партийцев и сторонников новые возможности, позволяет единомышленникам обрести новых друзей, открыто и свободно общаться, обмениваться мнениями, вместе заниматься творчеством. Это поможет в налаживании диалога не только в среде партийного актива, но и способно повлиять на отношение избирателей к партии. Ведь партия — это люди, которые ее составляют. Мы готовимся к выборам Главы республики, депутатов Ил Тумэн и городской думы, которые пройдут осенью, и важно, что во время культурно-массового спортивного праздника представители округов продемонстрировали умение работать в команде, подходить к делу творчески, креативно. Все эти качества нужны партийцам в повседневной работе, ведь главная задача – победить в предстоящих выборах.

Николай Васильев, главный врач ГБУ Республики Саха (Якутия) Якутская городская клиническая больница, депутат Якутской городской думы, Центральный округ:

— Проведение такого спортивного праздника означает, что силен корпоративный дух партии, сплочены ряды и налажены связи между первичными отделениями партии, сторонниками.

Кроме того, идет важная работа по популяризации здорового образа жизни и развитию массового и профессионального спорта среди населения столицы и республики.

Ольга Колесова, Студенческий округ:

— Отрадно, что Якутское местное отделение партии проводит такие спортивные состязания. Мы бегали, прыгали в длину, перетягивали канат, пели, танцевали, таким образом, все команды показали свои таланты. В мероприятии приняло участие большое количество молодежи. Мы рады, что прислушиваются к мнению молодых граждан, которым не безразлична судьба республики. Государство поддерживает стремление молодежи найти свой путь в жизни, получить хорошее образование, создать семью и предоставляет возможности для самореализации.

Слет членов и сторонников Партии «Единая Россия» – это праздник спорта, который организован совместными усилиями с целью объединения, пропаганды здорового образа жизни и занятий спортом, воспитания любви к родному городу Якутску. Праздник прошел прекрасно. Благодарим организаторов мероприятия!