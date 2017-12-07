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Столица
7 декабря 2017, 17:10
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В Якутске прошел вечер памяти, посвященный 90-летию народного писателя Семена Руфова

В Большом зале Окружной администрации города Якутска 6 декабря прошел вечер памяти, посвященный 90-летию со дня рождения народного писателя, поэта, прозаика, переводчика, заслуженного работника культуры РС (Я) и РФ Семена Титовича Руфова.

В этот день почтить память выдающегося якутского поэта, поговорить о становлении его писательской деятельности, поделиться своими воспоминаниями о его жизни и творчестве собрались представители творческой интеллигенции, ученые, литераторы, ценители высокого слога, друзья, соратники, земляки и родственники Семена Титовича. В вечере памяти приняли участие глава города Якутска Айсен Николаев и председатель Якутской городской Думы Александр Саввинов.

 

Семен Руфов входит в плеяду выдающихся якутских литераторов, внесших неоценимый вклад в становление культуры Якутии и России. За самобытность, глубокую лиричность и уникальную поэтическую культуру его называли интеллектуальным поэтом и Пушкином народа саха. Семен Руфов был талантливым переводчиком, благодаря ему на якутском языке заговорили великие произведения классиков мировой литературы. Он автор перевода 154-х сонетов В. Шекспира, знаменитой грузинской поэмы «Витязь в тигровой шкуре» Ш. Руставели, поэмы чувашского классика К. Иванова «Нарспи» и других.

Глава города Якутска Айсен Николаев отметил, что высоко ценил общение с Семеном Титовичем: «На меня глубокое впечатление производила его природная интеллигентность. Я помню его яркое, эмоциональное выступление на открытии памятника выдающемуся сыну республики, нашему великому земляку Исидору Барахову. Семен Титович был искренне рад этому знаменательному событию и выступил с яркой речью, которая была встречена аплодисментами всех собравшихся.

Более полувека жизнь Семена Титовича была накрепко связана с городом Якутском. Его волновали все аспекты развития города, благополучие жителей. Он глубоко понимал роль столицы в судьбе Якутии, выделяя ее уникальное значение как культурного и образовательного центра. Семен Титович по праву является поэтом, воспевавшим в своих стихах город Якутск. Его творчество и жизненная позиция, как настоящего гражданина и патриота своей республики и страны, всегда будет служить нам добрым примером».

Глава прочитал стихотворение Семена Руфова, посвященное столице республики – городу Якутску. Это стихотворение обязательно войдет в сборник песен о Якутске, который планируется выпустить по итогам народного конкурса на создание гимна столицы.

Доклад о жизни и творчестве народного писателя представила доктор филологических наук, профессор Института языков и культуры народов Северо-Востока России СВФУ им. М.К. Аммосова Зоя Башарина. Она рассказала, что Семен Руфов родился 5 декабря 1927 года в Тамалаканском наслеге Верхневилюйского района в семье крестьян. После окончания Оросунской семилетней школы в 1942 году работал в колхозе чернорабочим. В 1954 году окончил заочно библиотечное отделение Якутской республиканской культпросвет школы. Затем работал в сельской библиотеке, где серьезно увлекся чтением русской и зарубежной классической литературы.

Он начал печататься с 1954 года, первые два стихотворения были написаны на русском языке и напечатаны в газете «Молодой коммунист». В 1959 году вышел первый сборник стихотворений Семена Руфова «Кэл, олор кэпсэтиэх».

Друзья, соратники, земляки в своих выступлениях отметили, что творчество Семена Руфова является неотъемлемой частью культуры народа саха. В своих произведениях поэт воспевал идеалы гуманизма, сострадания, его стихи пронизаны любовью к родной земле и природе. На протяжении всей жизни Семен Титович был неразрывно связан со своей малой родиной – Верхневилюйским улусом. Часто встречался с земляками, активно занимался общественной деятельностью.

Семен Титович Руфов создал произведения, ставшие классикой якутской поэзии. Многие его стихи стали всенародно любимыми песнями, на которых выросло не одно поколение якутян. Большое творческое наследие, яркий талант, неразрывная связь судьбы поэта с судьбой родины всегда будут служить примером человечности, гражданственности и преданности своему народу.

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Источник: Департамент по связям с общественностью, взаимодействию со СМИ ОА г. Якутска.
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