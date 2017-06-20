В Якутске прошел V юбилейный слет сторонников и членов партии ЕР

В эти выходные в местности «Сата таас» прошел V Слет членов и сторонников Якутского местного отделения Всероссийской политической Партии «Единая Россия».

Слет начался с торжественного открытия и парада команд административных территорий города Якутска. На юбилейном слете впервые участвовала команда сторонников Партии. Командовал парадом главный судья слета, член Местного политического совета, секретарь первичного отделения «Академическое» Айаал ГОГОЛЕВ.

Торжественную церемонию открыл секретарь Якутского местного отделенияс партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», председатель Якутской городской Думы Александр САВВИНОВ. Однопартийцев поздравили заместитель председателя Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) Ольга БАЛАБКИНА, которая является также заместителем секретаря Якутского регионального отделения партии, Марина СИЛКИНА, председатель Местного координационного Совета сторонников Якутского местного отделения партии.

Слет украсил обряд алгыс, музыкальные поздравительные номера секретарей первичных отделений. Значимой частью слета традиционно является вручение благодарственных грамот за проделанную работу. Так и в этом году самые активные партийцы получили заслуженные награды.

В течение дня команды состязались в силе, ловкости и меткости по пулевой стрельбе, мини-футболу, волейболу, участвовали в «Веселых стартах», «Полевой кухне». Участники слета впервые состязались и в интеллектуальной игре «Брейн-ринг» на знание истории города Якутска.

Спортивные состязания были азартны и трудны — все показали отличную спортивную форму, играя практически на профессиональном уровне. Волейбол, мини-футбол, «Веселые старты» — участие в таких активных соревнованиях дается сложно неподготовленному человеку, но на слете таких не оказалось. Самыми спортивными снова оказались команды Губинского и Центрального округов.

Конкурс блюд «Полевая кухня» изумил жюри настоящими кулинарными шедеврами. Самый аппетитный конкурс проходил по приготовлению рыбных блюд, обязательным из которых была уха. Кулинарные мастера удивили не только сервировкой, но и рекордным количеством блюд из 33 наименований. А команде Промышленного и Гагаринского округов удалось в полевых условиях закоптить свежепойманную рыбу. Необычайными вкусовыми качествами наряду с традиционными блюдами национальной кухни поделились команды Губинского и Автодорожного округов.

«В каком году в Якутск прибыл Каландаришвили?» И «на каком автобусе можно было доехать до аэропорта при запуске первого самолета»? «О каком якутском губернаторе упомянул в своем произведении Некрасов»? На эти и многие другие вопросы на знание дат, логику и исторических событий отвечали команды и узнали много интересных фактов из жизни Якутска – ведь знать историю своего родного города обязан каждый ее житель. В интеллектуальном соревновании лидировали Губинский, Промышленный, Гагаринский, Центральный, а победителем стала команда сторонников партии.

Каждый результат засчитывался в общекомандный зачет, по итогам которого были объявлены и награждены победители. По результатам всех соревнований 3 место получила команда Октябрьского округа, 2 место — Губинский округ, 1 место присуждено дебютировавшей команде сторонников Партии, которая показала свою организованность и мощь.

«Мы подвели итоги уже пятого слета членов и сторонников партии, где команды показали отличную форму, проявили сплоченность. Мы рады, что наш слет с каждым годом объединяет все больше партийцев, а в этом году к нам присоединились и сторонники, продемонстрировав свою активность, организованность и заслуженно завоевали первое место. Лозунг сторонников «Мы — вместе!» наиболее полно отражает содержание нашего мероприятия. Вместе – мы сможем все!» — подытожил торжественное закрытие секретарь Якутского местного отделения партии Александр Саввинов.

Слет членов и сторонников партии «Единая Россия» – это праздник спорта, который организован совместными усилиями с целью объединения, пропаганды здорового образа жизни и занятий спортом, воспитания любви к родному городу Якутску.