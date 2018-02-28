Сегодня в историческом парке «Россия – Моя история» в Якутске прошел V городской исторический конкурс ораторов «Великие люди способны на великую доброту», посвященный Году волонтерства в республике.

Организаторами конкурса являлись кафедра общего языкознания и риторики филологического факультета СВФУ, Исторический парк «Россия – Моя история», Институт развития образования и повышения квалификации, Управление образования окружной администрации Якутка, МОБУ «НПСОШ №2»и МОБУ «СОШ №31».

Ученики 7-10 классов состязались в трех турах: заранее подготовленная публичная речь, импровизация, в ходе которой конкурсант комментировал афоризм и финальная дуэль ораторов. Участие приняло свыше 30 человек из большинства школ Якутска.

Перед началом мероприятия к конкурсантам с напутственным словом обратился директор парка Дмитрий Соловьев, который пожелал участникам удачи и отметил, что умение выступать публично – важный навык, который обязательно пригодится в будущей жизни.

Несмотря на волнение, с поставленными задачами все участники справились достойно и смогли раскрыть заданные темы, которые так или иначе были связаны с добром.

Во втором туре «Импровизация» ярко себя показала ученица 10 класса СОШ №17 Кристина Олесова, которая получила номинацию «Самая содержательная речь».

По итогам финальной дуэли ораторов призовые места распределись следующим образом: «Самая убедительная речь» — Михаил Коваленко из СОШ №31, «Самая выразительная речь» — Анастасия Елобаева из 10 класса СОШ №29, «Самая содержательная речь» — Кристина Олесова из 10 класса СОШ №17, «Самая талантливая речь» – Игорь Чехонин из 10 класса СОШ №27. Диплом победителя же в непростой борьбе получил Владислав Маслов из 10 класса СОШ №5. В младшей же возрастной группе победителем стал Дмитрий Кобяков из восьмого класса СОШ №2.

Подводя итоги конкурса, Дмитрий Соловьев отметил, что практику таких конкурсов необходимо продолжать: «Думаю, сегодня все интересно и полезно провели время. Возможно, что сегодня мы увидели зарождение будущих звезд». Специальный приз «За любовь к истории» от исторического парка был вручен Дмитрию Мискичекову – ученику 10 класса Табагинской школы. Также ему был вручен сертификат на бесплатное участие в семинаре «Актуальные вопросы подготовки к ОГЭ и ЕГЭ», который пройдет в парке в весенние каникулы.

Коллектив исторического парка «Россия – Моя история» искренне поздравляет всех победителей конкурса и всёгда рад видеть вас в своих стенах.