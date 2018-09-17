В Якутске прошел трейл-кросс лыжников по пересеченной местности

16 сентября во Владимировке прошел открытый чемпионат г. Якутска по трейл-кроссу по пересеченной местности с лыжными палками. На старт вышли 96 лыжников в пяти возрастных группах, в том числе гости из 14 районов.
Организаторы чемпионата – Федерация лыжных гонок города Якутска, Управление физической культуры и спорта города Якутска.
В соревнованиях приняли участие сильнейшие лыжники республики и города.
Председатель Федерации лыжных гонок г. Якутска Василий Тарский, обращаясь к участникам чемпионата, отметил, что кросс с лыжными палками на пересеченней местности является важной частью подготовки к лыжному сезону у лыжников. Это длительная тренировка помогает развить общую и специальную выносливость, проработать технику лыжных ходов в бесснежный период, а также укрепить мышцы, задействованные при передвижении на беговых лыжах.
Победители и призеры определены по наилучшему времени, показанному на дистанции.
По итогам чемпионата места распределились следующим образом:
Девочки 2007 г.р. и младше
Дистанция 1 км
1 место Алексеева Альберта, Хангаласский улус
2 место Егорова Валя, Мегино-Кангаласский улус
3 место Иванова Наталья, ДЮСШ-7, Якутск
Юноши 2007 г.р. и младше
Дистанция 1 км
1 место Охлопков Николай, Усть-Алданский улус
2 место Алексеев Федор, Мегино-Кангаласский улус
3 место Ядреев Илья, Намский улус
Девочки 2005-2006 г.р.
Дистанция 1 км
1 место Софронова Майя, Мегино-Кангаласский улус
2 место Щербина Юлиана, Вилюйский улус
3 место Окоемова Саяна, Усть-Алданский улус
Юноши 2005-2006 г.р.
Дистанция 1 км
1 место Дегтярев Денис, Усть-Алданский улус
2 место Федоров Иван, ДЮСШ-5, Якутск
3 место Терешкин Айтал, Усть-Алданский улус
Девочки 2003-2004 г.р.
Дистанция 2 км
1 место Трофимова Нюргуйаана, Хангаласский улус
2 место Перова Екатерина, Мегино-Кангаласский улус
3 место Максимова Жанна, Горный улус
Юноши 2003-2004 г.р.
Дистанция 2 км
1 место Васильев Илья, Вилюйский улус
2 место Эверстов Петр, Намский улус
3 место Алексеев Гаврил, Намский улус
Девушки 2001-2002 г.р.
Дистанция 3 км
1 место Павлова Мира, Мегино-Кангаласский улус
2 место Цыкунова Ольга ДЮСШ-5, Якутск
Юноши 2001-2002 г.р.
Дистанция 3 км
1 место Тоокай Одун, Вилюйский улус
2 место Сыроватский Айсен, Усть-Алданский улус
3 место Григорьев Дмитрий, Вилюйский улус
Женщины
Дистанция 5 км
1 место Максимова Алина, УОР, ДЮСШ-4
2 место Бугаева Анна, СВФУ им. М.К Аммосова
3 место Олейникова Настя, УОР, с. Хатассы
Мужчины
Дистанция 5 км
1 место Тайшин Петр, г. Якутск
2 место Макаров Никита, УОР, ДЮСШ-4
3 место Попов Семен, СВФУ им. М.К Аммосова
Победители и призеры открытого чемпионата были награждены медалями, грамотами и специальными призами.
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