В Якутске прошел трейл-кросс лыжников по пересеченной местности

16 сентября во Владимировке прошел открытый чемпионат г. Якутска по трейл-кроссу по пересеченной местности с лыжными палками. На старт вышли 96 лыжников в пяти возрастных группах, в том числе гости из 14 районов.

Организаторы чемпионата – Федерация лыжных гонок города Якутска, Управление физической культуры и спорта города Якутска.

В соревнованиях приняли участие сильнейшие лыжники республики и города.

Председатель Федерации лыжных гонок г. Якутска Василий Тарский, обращаясь к участникам чемпионата, отметил, что кросс с лыжными палками на пересеченней местности является важной частью подготовки к лыжному сезону у лыжников. Это длительная тренировка помогает развить общую и специальную выносливость, проработать технику лыжных ходов в бесснежный период, а также укрепить мышцы, задействованные при передвижении на беговых лыжах.

Победители и призеры определены по наилучшему времени, показанному на дистанции.

По итогам чемпионата места распределились следующим образом:

Девочки 2007 г.р. и младше

Дистанция 1 км

1 место Алексеева Альберта, Хангаласский улус

2 место Егорова Валя, Мегино-Кангаласский улус

3 место Иванова Наталья, ДЮСШ-7, Якутск

Юноши 2007 г.р. и младше

Дистанция 1 км

1 место Охлопков Николай, Усть-Алданский улус

2 место Алексеев Федор, Мегино-Кангаласский улус

3 место Ядреев Илья, Намский улус

Девочки 2005-2006 г.р.

Дистанция 1 км

1 место Софронова Майя, Мегино-Кангаласский улус

2 место Щербина Юлиана, Вилюйский улус

3 место Окоемова Саяна, Усть-Алданский улус

Юноши 2005-2006 г.р.

Дистанция 1 км

1 место Дегтярев Денис, Усть-Алданский улус

2 место Федоров Иван, ДЮСШ-5, Якутск

3 место Терешкин Айтал, Усть-Алданский улус

Девочки 2003-2004 г.р.

Дистанция 2 км

1 место Трофимова Нюргуйаана, Хангаласский улус

2 место Перова Екатерина, Мегино-Кангаласский улус

3 место Максимова Жанна, Горный улус

Юноши 2003-2004 г.р.

Дистанция 2 км

1 место Васильев Илья, Вилюйский улус

2 место Эверстов Петр, Намский улус

3 место Алексеев Гаврил, Намский улус

Девушки 2001-2002 г.р.

Дистанция 3 км

1 место Павлова Мира, Мегино-Кангаласский улус

2 место Цыкунова Ольга ДЮСШ-5, Якутск

Юноши 2001-2002 г.р.

Дистанция 3 км

1 место Тоокай Одун, Вилюйский улус

2 место Сыроватский Айсен, Усть-Алданский улус

3 место Григорьев Дмитрий, Вилюйский улус

Женщины

Дистанция 5 км

1 место Максимова Алина, УОР, ДЮСШ-4

2 место Бугаева Анна, СВФУ им. М.К Аммосова

3 место Олейникова Настя, УОР, с. Хатассы

Мужчины

Дистанция 5 км

1 место Тайшин Петр, г. Якутск

2 место Макаров Никита, УОР, ДЮСШ-4

3 место Попов Семен, СВФУ им. М.К Аммосова

Победители и призеры открытого чемпионата были награждены медалями, грамотами и специальными призами.