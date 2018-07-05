В Якутске прошел традиционный ретро-вечер для ветеранов

В рамках направления «Добровольцы столицы» Года новаторства Общественная организация «Город добра» и Управление молодежи и семейной политики города Якутска провели 4 июля в этнографическом комплексе «Усадьба Атласовых» ежегодное мероприятие «Ретро-вечер».

В этот теплый летний день собрались в живописной усадьбе собрались ветераны со всех округов столицы. От имени молодежи города Якутска ветеранов приветствовал начальник Управления молодежи и семейной политики Николай Жирков.

Председатель попечительского совета Общественной организации «Город добра», директор сети магазинов «Хозмаркет» Максим Феоктистов поблагодарил ветеранов за чистое небо и мир на земле. «Такие мероприятия очень сближают поколения, ведь в такой день вы делитесь своим безграничным опытом и заряжаете нас, молодое поколение, покорять новые вершины», — отметил он.

С концертными номерами для ветеранов выступили артисты филармонии Якутии Дмитрий Никифоров-Келлер, Леонид Анциферов, хомусистка-виртуозница Наталья Заровняева и скрипачка Элеонора Бриз. Ветераны кружились в танце и подпевали известным всем песням Муслима Магомаева. Сами ветераны также спели песни военных лет и русские романсы. Звездочкой вечера стала маленькая Алина Скворцова. Песня «Аист на крыше» в ее прекрасном исполнении затронула сердца ветеранов и сорвала бурные овации.

Людмила Скворцова, председатель совета ветеранов Промышленного округа, поблагодарила организаторов вечера: «Мы очень давно сотрудничаем с ребятами из «Города добра», они нам сильно помогают, ветераны всегда очень ждут их. Отрадно что в этом году ретро-вечер проходит в таком прекрасном месте, слов нет, хочется просто поблагодарить всех организаторов».

Ветеран Егор Семенович Николаев, участник Великой Отечественной войны, отметил: «Очень хороший праздник, встретил всех своих знакомых, с кем давно не виделся. Хочется, чтобы молодое поколение не забывали подвиг ветеранов, чтобы всегда чтили и помнили их».

Хозяйка усадьбы Валентина Иннокентьевна Атласова провела для ветеранов экскурсию и провела обряд благословения.

Организаторы благодарят за помощь в проведении ретро-вечера этнографический комплекс «Усадьбы Атласовых», сеть магазинов «Хозмаркет», ИП Цхай.