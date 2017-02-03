В Якутске прошел Штаб по благоустройству и озеленению

2 февраля в Окружной администрации Якутска состоялось заседание Штаба по благоустройству и озеленению городского округа «город Якутск».

Штаб прошел под руководством первого заместителя главы города по ЖКХ и энергетике Дмитрия САДОВНИКОВА и советника главы города Натальи ДЕМИНОЙ.



Участие приняли представители Департамента ЖКХ и энергетики, Департамента финансов, МКУ «Служба эксплуатации городского хозяйства», МБУ «Главное архитектурно-планировочное учреждение», начальники администраций округов, пригородов и других профильных структур.

Был утвержден план-график работы по благоустройству и озеленению столицы. В целях проведения акции «Миллион цветов» утверждено распределение цветов по территориальным органам управления.

Руководителям управлений округов поручено до 15 февраля 2017 года предоставить в управление архитектуры и градостроительной политики заявки на благоустройство дворовых территорий по субсидии Минстрой РФ.

Напомним, в конце 2016 года при поддержке Минстроя РФ стартовал проект по комплексному благоустройству ЖКХ и развития городской среды, согласно которому, все города страны получили возможность федеральной финансовой поддержки в части строительства парков, скверов, дворовых пространств и других элементов создания комфортной городской среды.

В преддверии весны также были обсуждены вопросы вывоза снега с зеленых зон. Совместно с представителями управлений округов, Административной комиссией Якутска будут организованы рейды по качеству уборки и вывоза снега с придомовых территорий, торговых центров и других предприятий.

В целом, было отмечено, что все работы по подготовке к весне идут в плановом режиме.