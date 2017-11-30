В Якутске прошел «Сапфировый вечер» в помощь Татьяне Батюшкиной

Ювелирный дом «Киэргэ» — один из крупных ювелирных производителей и брендов Якутии, известный не только креативным подходом к тематическим событиям, но широкомасштабной многолетней благотворительной деятельностью, на днях провел 27-й по счету проект – «Сапфировый вечер».

Проект с успехом прошел 26 ноября на сцене Дома дружбы народов имени Кулаковского. Гвоздем и центральной темой вечера стал уникальный спектакль-перфоманс «Чувства» в постановке известного режиссера Изабеллы Егоровой. В ней оригинально представлены зрителю чувства: гнев, страх, ненависть, доброта и любовь. Красной нитью спектакля проходит тема сопровождения каждого жизненного пути всех этих человеческих чувств и сила преображения любви. Зрители вечера с большим удовольствием приняли спектакль-перфоманс «Чувства».

В этот вечер Татьяну Батюшкину – мастера-ювелира, одного из первых членов Союза художников России из ювелиров республики, победителя многих ювелирных конкурсов, которой стойко борется с диагнозом: множественный метахронный рак, поддержали также артисты эстрады: Ника, Анастасия Готовцева, Игорь Егоров, Олимпия, Варя Максима, Прасковья Бояркина, Надина Эльпис, Юлия Худаева, Сахамин, Ирена Файрушина, Александра Старостина. Ведущими выступили Николь и Василий Зырянов.

Прекрасным и долгожданным подарком для зрителей стал традиционный розыгрыш ювелирных изделий ЮД «Киэргэ» по входным билетам «Сапфирового вечера». Так, некоторые зрители удостоились набора из серебра 925 пробы (серьги, кольцо) весом 7,3 гр. со вставками кварца, сапфира и фианитов, а так же сережек 585 пробы из белого золота весом в 4 гр. Вставка – лондон топаз. А главный приз -набор (серьги, кольцо) из золота 585 пробы лимонного цвета, весом 13,80 гр. Вставки : 3 сапфира, общим весом 3,15 карат, 90 бриллиантов общим весом 0,78 карат выиграла 20-ти летняя Охлопкова Людмила Петровна, которая давно мечтала попасть на спектакль-перфоманс «Чувства», узнав об этом, непременно решилась купить билеты, тем самым став победителей шикарного приза от ювелирного дома «Киэргэ».

Победителей определяли звезды вечера случайным выбором корешков билетов зрителей. Общий призовой фонд розыгрыша составили 306.129 тысяч рублей.

«Мы благодарим всех, кто каждый раз принимает активное участие в наших благотворительных проектах, поддерживает наши инициативы, — приветствовал собравшихся генеральный директор «Киэргэ» Александр Павлов, — мы, ювелиры, очень переживаем за свою коллегу Татьяну Батюшкину, очень верим и надеемся на ее скорейшее выздоровление», — сказал он. Александр Кириллович преподнес семье Татьяны именной амулет – харысхал от дизайнера Саргыланы Бараховой – Ымыы. Также руководитель ювелирного бренда рассказал о ближайших планах в Москве, Германии и успешных проектах совместно с Августиной Филипповой. Общими усилиями в «Сапфировом вечере» было собрано 150.150 рублей и передано семье Батюшкиных.