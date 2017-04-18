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В Якутске прошел рейд по соблюдению правил благоустройства

17 апреля Административная комиссия города Якутска совместно с инспекторами ОГИБДД МУ МВД РФ «Якутское» провели рейд по соблюдению и исполнению правил благоустройства города Якутска, в части осуществления перевозки сыпучих материалов.

Рейд проходил на территории микрорайона Даркылах Промышленного округа. В ходе проверки были выявлены водители большегрузного автотранспорта, осуществлявшие перевозку сыпучих материалов без укрытия кузова пологом.

Согласно Правилам благоустройства городского округа «город Якутск», в целях обеспечения чистоты и порядка запрещается перевозка твердых бытовых отходов, сыпучих и жидких материалов без применения мер предосторожности, предотвращающих загрязнение улиц. Не допускается перевозка сыпучих и жидких грузов в неплотно закрытых кузовах автотранспорта. Обязательно укрытие сыпучих грузов брезентовым пологом.

Председатель Административной комиссии города Якутска Николай Габайдуллин пояснил, что за нарушение правил благоустройства городского округа «город Якутск» предусмотрена административная ответственность: «Административная ответственность в виде штрафа для физических лиц составляет от 1 до 3 тысяч рублей, для должностных лиц от 10 до 30 тысяч рублей, для юридических лиц от 50 до 500 тысяч рублей».

По итогам рейда в отношении пятерых водителей, нарушивших правила благоустройства, возбуждены административные дела.

Водители большегрузной техники, занимающиеся перевозкой песка и щебени, даже при наличии специального полога не утруждают себя тем, чтобы плотно закрывать сыпучие материалы. «Они поясняют свои действия тем, что за день совершают несколько рейсов, и не видят необходимости в том, чтобы каждый раз укрывать пологом сыпучие материалы. А у некоторых водителей большегрузных фур пологи и вовсе отсутствуют. Это является нарушением Правил благоустройства и нерадивые водители будут нести административную ответственность», — прокомментировал Николай Габайдуллин.

В ходе рейда на конечных остановках городских маршрутных автобусов №№1, 6, 19, 35 была проведена проверка по выходу общественного транспорта на маршруты после надлежащей очистки кузова и салона. Выявлен водитель маршрутного автобуса №6, который осуществлял движение по улицам города в грязном виде. В отношении водителя допустившего нарушение возбуждено административное производство по ч. 1 ст. 6.12 КоАП РС (Я).

Согласно Правилам благоустройства водители маршрутных автобусов должны дважды в день мыть автобус снаружи, осуществлять уборку салона. Ответственность и обязанность за поддержание чистоты в городском общественном транспорте возлагается на всех владельцев автотранспорта.

Административная комиссия города Якутска отмечает, что рейды по соблюдению Правил благоустройства проводятся на регулярной основе.

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Источник: Департамент по связям с общественностью, взаимодействию со СМИ, внешним и межрегиональным связям ОА г. Якутска.
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