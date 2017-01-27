ЕР назвала своего кандидата на выборы главы Екюндю

26 января состоялось заседание президиума Регионального политсовета ЯРО Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Члены президиума согласовали кандидатуру Луизы Яковлевны КОНОНОВОЙ для последующего выдвижения на повторные выборы главы МО «Екюндюнский наслег» Вилюйского района. Выборы в Екюндю пройдут 12 марта 2017 года.

К слову, предварительное голосование по выдвижению кандидатур в селе Екюндю прошли 24 января. Из 75 выборщиков свои голоса за директора ГКУ РС(Я) «Вилюйский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Кэнчээри» Луизу КОНОНОВУ отдали 72 человека.

Вторым вопросом, первый заместитель Руководителя Исполкома Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Василий АМБРОСЬЕВ внес предложения по кандидатурам на должность Руководителей Местных исполнительных комитетов. Так, руководителем МИК Амгинского местного отделения утвержден Василий Петрович КУЗЬМИН, Верхоянского местного отделения – Екатерина Васильевна НОГОВИЦЫНА, Оймяконского местного отделения – Галина Петровна БЕЛЯЕВА.

Все три кандидатуры будут представлены на согласование в Центральный исполнительный комитет Партии.