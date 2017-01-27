ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
27.01.2017, 13:01
Культура & Образование
Эксклюзив
Автором «саундтрека» из «Брат-2» оказался якутянин!
27.01.2017, 12:38
Политика
ЕР назвала своего кандидата на выборы главы Екюндю
27.01.2017, 12:36
Красота & Здоровье
Экстра
Скоро лицензированный конкурс «Миссис Якутия» — 2017!
27.01.2017, 12:36
Происшествия
В Якутске мужчине подбросили 6 кг. ртути
27.01.2017, 12:28
Республика
Фонд капремонта: Вопрос – ответ
27.01.2017, 12:27
Столица
Энергетики завершили аварийно-восстановительные работы в Якутске
27.01.2017, 12:23
Футуролог
Дата: 1822-й — год рождения первой Думы Якутска
27.01.2017, 12:06
Происшествия
Резонанс
Целевой фонд будущих поколений: Чокурдахский рыбзавод могли поджечь умышленно
27.01.2017, 11:56
Республика
Эксклюзив
Бюджет Вилюйского улуса принят
27.01.2017, 11:45
Политика
Сегодня день рождения руководителей Центризбиркома, депутата и главы
27.01.2017, 11:27
Политика
Айсен Николаев: На съезде  были предложены решения ключевых вопросов благоустройства городов
27.01.2017, 10:18
Спорт
Спортсмен из Якутии завоевал Золотую медаль!
27.01.2017, 10:12
Политика
Гаврил Корякин: Единая Россия намерена твердо выполнить свои предвыборные обещания
27.01.2017, 10:10
Общество
Сергей Ларионов принял участие на слушаниях о перспективах развития водного транспорта
27.01.2017, 9:50
Культура & Образование
Феодосия Габышева встретилась с работниками образования Таттинского улуса
27.01.2017, 9:29
Происшествия
В Якутии главу наслега наказали за ленивого сотрудника?
27.01.2017, 9:21
Общество
Фотофакт
Известный юрист Якутии награжден медалью судебной системы России
27.01.2017, 9:00
Происшествия
В Якутии произошло 3 пожара
26.01.2017, 23:58
Политика
Эксклюзив
Резонанс
ШОК! Новый якутский министр работал на Пентагон?
26.01.2017, 18:24
Экономика
Увеличена грузоподъемность на ледовой переправе Хонуу-Соболох
26.01.2017, 18:22
Экономика
Дальневосточный гектар. Якутяне берут землю под жилье, подсобное хозяйство, для охоты и рыбалки, для организации туризма
26.01.2017, 18:19
Экономика
Срочный набор соискателей для трудоустройства на «Таас-Юрях Нефтегаздобыча»
26.01.2017, 17:57
Происшествия
Скандал
Директор-депутат открывал частную фирму-двойник Чокурдахского рыбзавода!
26.01.2017, 17:39
Происшествия
Серийный угонщик пойман
26.01.2017, 17:25
Экономика
Якутскэнерго требует ответственности за энергообъекты
26.01.2017, 16:56
Общество
Якутия — наименее криминогенный субъект России
26.01.2017, 16:47
Политика
Александр Саввинов: Доверие надо подтверждать!
26.01.2017, 16:42
Происшествия
Экстра
Суд продлил срок ареста бывшему заместителю мэра Якутска
26.01.2017, 16:34
Республика
В Оленекском улусе Сахаэнерго возводит электростанцию с мощностью какой не было с советского времени
26.01.2017, 16:10
Экология
В Амгинском улусе незаконно добыли двух лосей
26.01.2017, 15:56
Экономика
35% средней стоимости жилья восполнят молодым семьям Якутии
26.01.2017, 15:44
Происшествия
Экстра
По депутатскому запросу Тумусова Генпрокуратура взяла на контроль дело главы Попова
26.01.2017, 15:43
Экономика
Взносы на капремонт – залог комфорта и безопасности жильцов
26.01.2017, 15:37
Культура & Образование
Книга о легендарной женщине-дирижере Февронии Баишевой
26.01.2017, 15:23
Культура & Образование
Размышления Владимира Индигирского об отчёте министерства культуры и духовного развития
26.01.2017, 15:21
Происшествия
Будьте внимательны: махинации с сувенирными купюрами «Банка приколов»
26.01.2017, 15:06
Культура & Образование
7 февраля состоится диктант на знание якутского языка
26.01.2017, 14:44
Столица
Республиканскому техникуму-интернату реабилитации инвалидов исполняется 70 лет
26.01.2017, 14:24
Общество
Гражданская оборона населения в современных условиях приобрела другую цель
26.01.2017, 14:13
Культура & Образование
Эксклюзив
Валерий Халилов и Якутия
26.01.2017, 14:10
Красота & Здоровье
Эксклюзив
Руководитель управления здравоохранения Якутска назначена на новый пост
26.01.2017, 14:00
Общество
Якутские полицейские вернулись из Северного Кавказа
26.01.2017, 13:20
Экология
Экстра
Авиакеросин разлит в озеро при доставке из Жатая в аэропорт. Факт пытались скрыть
26.01.2017, 12:52
Общество
Профессор Г.Г. Макаров – крупный исследователь истории революции 1917 г. и гражданской войны в Якутии
26.01.2017, 12:36
Общество
Эксклюзив
Утверждая добро и человечность
26.01.2017, 12:30
Происшествия
В Якутии перед судом предстанут подозеваемые в растлении детей
26.01.2017, 12:13
Происшествия
Ленское управление образования наказано за лень?
26.01.2017, 11:24
Республика
Эксклюзив
Требуется правовая оценка строительным подрядам в Вилюйском улусе
26.01.2017, 11:18
Культура & Образование
Сегодня день рождения примадонны и музейного работника
26.01.2017, 10:12
Общество
Резонанс
Историк Казарян: в Оймяконе Полюс холода… фальсифицирован
26.01.2017, 10:07
Общество
Эксклюзив
Матвеева Людмила Ильинична. Не стираются память и традиции
26.01.2017, 9:27
Политика
Малоэнергичный Штыров сдает позиции
25.01.2017, 23:43
Столица
95-летний ветеран Второй мировой войны Афанасий Данилов
25.01.2017, 23:38
Футуролог
Эксклюзив
Дата в истории: Они приняли свой гимн и флаг. О тунгусском восстании
25.01.2017, 23:33
Общество
В Алдане инвалидов и пенсионеров обучают компьютерной грамоте
25.01.2017, 23:03
Спорт
Экстра
Владимир Балынец — абсолютный победитель Всероссийских соревнований
25.01.2017, 22:14
Столица
Экстра
Впервые в СНГ! Якутск вступил в программу ООН-Хабитат
25.01.2017, 21:27
Политика
Экстра
Федор Борисов: Искореним «мягкую» кадровую политику по отношению к коррупционерам!
25.01.2017, 20:49
Республика
Эксклюзив
В Нюрбе организуют пикет в поддержку главы Попова
25.01.2017, 20:27
Республика
Глава Вилюйского улуса: Нельзя превращать принятие бюджета в политические баталии
25.01.2017, 18:41
Общество
Видео
Проект «Инвестиционная среда» на тему «Высокие технологии: вызовы и возможности»
25.01.2017, 18:23
Культура & Образование
Более 3 тысяч человек и 400 лошадей задействуют в съемках картины «Тыгын Дархан»
25.01.2017, 18:17
Общество
Видео
Общественники Якутии. Единое детское движение «Стремление»под эгидой главы Якутии
25.01.2017, 18:15
Общество
Видео
Школа боевых искусств «Мамонт» в Якутске
25.01.2017, 17:54
Культура & Образование
Министру образования России нравится якутская система подготовки кадров
25.01.2017, 17:26
Происшествия
Возбуждено уголовное дело об изнасиловании несовершеннолетней
25.01.2017, 16:39
Общество
Журналистскому десанту показали и рассказали о ходе подготовки к навигации -2017
25.01.2017, 15:58
Экономика
Увеличена грузоподъемность на участках автодороги «Индигир»
25.01.2017, 15:32
Столица
Что запланировано построить, благоустроить, организовать в Год Добра в Якутске?
25.01.2017, 15:10
Республика
Глава Якутии улучшил позицию в медиарейтинге руководителей субъектов России
25.01.2017, 14:55
Республика
Рабочая поездка народного депутата Олега Тарасова в Мирнинский район
25.01.2017, 14:48
Общество
Любимое место отдыха горожан должно быть безопасным
Архив новостей
Политика
27 января 2017, 12:38
154

ЕР назвала своего кандидата на выборы главы Екюндю

IMG_2927

26 января состоялось заседание президиума Регионального политсовета ЯРО Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Члены президиума согласовали кандидатуру Луизы Яковлевны КОНОНОВОЙ для последующего выдвижения на повторные выборы главы МО «Екюндюнский наслег» Вилюйского района. Выборы в Екюндю пройдут 12 марта 2017 года.

К слову, предварительное голосование по выдвижению кандидатур в селе Екюндю прошли 24 января. Из 75 выборщиков свои голоса за директора ГКУ РС(Я) «Вилюйский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Кэнчээри» Луизу КОНОНОВУ отдали 72 человека.

Вторым вопросом, первый заместитель Руководителя Исполкома Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Василий АМБРОСЬЕВ внес предложения по кандидатурам на должность Руководителей Местных исполнительных комитетов. Так, руководителем МИК Амгинского местного отделения утвержден Василий Петрович КУЗЬМИН, Верхоянского местного отделения – Екатерина Васильевна НОГОВИЦЫНА, Оймяконского местного отделения – Галина Петровна БЕЛЯЕВА.

Все три кандидатуры будут представлены на согласование в Центральный исполнительный комитет Партии.

comments powered by HyperComments
Источник: Единая Россия.
Если Вы заметили ошибку в тексте или опечатку, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору.
Спасибо!
Система Orphus
Теги: 
ТОП НОВОСТИ
24.01.2017, 14:00
Происшествия
Эксклюзив
Сиэйэ Уола бросили в карцер?
23.01.2017, 16:13
Культура & Образование
Именитая учительница Якутска заставляет родителей убираться в ее квартире
22.01.2017, 12:37
Общество
Экстра
Афанасий Максимов грозит разоблачениями доценту МГУ, ЯТЭК и полиции?
23.01.2017, 12:20
Политика
Эксклюзив
Почему самый обсуждаемый якутский министр стучался «на двери»? И воевал ли он в Ираке?
24.01.2017, 15:20
Культура & Образование
Эксклюзив
Лучше всех: Диана Егорова станцевала с Галкиным и Родригезом!
26.01.2017, 23:58
Политика
Эксклюзив
Резонанс
ШОК! Новый якутский министр работал на Пентагон?
21.01.2017, 8:57
Политика
Экстра
Причина непереизбрания спикера Жиркова в Президиум ЕР в скрытом конфликте с Ил Дарханом?
ПОСЛЕДНИЕ МАТЕРИАЛЫ
image-27-01-17-08-39 Экстра
Красота & Здоровье
27.01.2017

Скоро лицензированный конкурс «Миссис Якутия» — 2017!

коллаж
Футуролог
27.01.2017

Дата: 1822-й — год рождения первой Думы Якутска

574e45b254436a26dd61f70fc5a1cad2_XL-696x459 Резонанс
Происшествия
27.01.2017

Целевой фонд будущих поколений: Чокурдахский рыбзавод могли поджечь умышленно

92 Эксклюзив
Республика
27.01.2017

Бюджет Вилюйского улуса принят

359fbaca-5d74-47dc-a71e-7e7079647dd7 (1)
Политика
27.01.2017

Айсен Николаев: На съезде  были предложены решения ключевых вопросов благоустройства городов

чуф
Спорт
27.01.2017

Спортсмен из Якутии завоевал Золотую медаль!

prokuratura1
Происшествия
27.01.2017

В Якутии главу наслега наказали за ленивого сотрудника?

DSC_4803 Фотофакт
Общество
27.01.2017

Известный юрист Якутии награжден медалью судебной системы России