В Якутске прошел первый кросс-биатлон

В Парке культуры и отдыха прошел первый в истории Якутии турнир по кросс-биатлону, приуроченный ко Дню физкультурника.

Организаторами соревнований выступили секция по любительскому биатлону Саха Биатлон, Ассоциация лазертага РС(Я) и Управление физической культуры и спорта МО «Город Якутск». Главный судья соревнований — МС по биатлону и МС по лыжным гонкам — Надежда Елисеева.

В соревнованиях приняли участие 16 мужчин и 14 женщин. Участникам предстояло преодолеть 3 круга по 2,3 км и два огневых рубежа-стрельба из положения лёжа и стоя. Часть трассы пролегала по асфальту, часть по лесу. По правилам биатлона расстояние до мишеней 50 м, размер мишеней для стрельбы лёжа — 45 мм, для стрельбы из положения стоя — 115 мм, так же за каждый промах полагалось преодолеть штрафной круг в 150 м. Стрельба производилась из лазерных биатлонных винтовок Пионер-145, полностью идентичная с настоящими биатлонными винтовками, но вместо пуль используется лазер.

Изначально турнир планировался быть городским, но по факту участники приехали из разных районов Республики.

Сначала на старт вышли мужчины, затем женщины. Участников делили на забеги по 4 человека. У мужчин получилось 4 забега, у женщин так же 4 забега.

Победители определялись в абсолютном зачёте среди мужчин и женщин. Так среди мужчин выиграл Киров Андрей (2 промаха на стрельбе из положения лёжа, 3 промаха из положения стоя). Среди женщин одержала победу Ньургустана Ширяева (1+5). Лучшую стрельбу показала бронзовый призер соревнований — Татьяна Старостина, представитель команды «Саха Биатлон», допустив лишь один единственный промах на стрельбе стоя.

По традициям биатлона на награждении была проведена цветочная церемония — награждались первые 6 мест. Победители и призеры награждены кубками, медалями и призами. По отзывам участников соревнования прошли динамично, с азартом и в то же время с домашним уютом.

В ближайших планах у организаторов стоит проведение ещё одного соревнования по кросс-биатлону уже в сентябре этого года, формат обещает быть ещё более интересным. Практиковать свою стрельбу участники могут присоединившись к секции Саха Биатлон.